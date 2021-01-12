Израильские правозащитники заявили об апартеиде в стране. Их доклад сравнили с кровавым наветом

Палестинцы и израильские военные на акции против строительства еврейских поселений на Западном берегу Oday Daibes / apaimages / Sipa / Scanpix / LETA

Израильская правозащитная организация «Бецелем» выпустила доклад, в котором назвала ситуацию в Израиле .

«Бецелем» была основана в 1989 году правозащитниками, учеными и активистами партий левого толка. Сейчас она принадлежит к числу наиболее влиятельных правозащитных организаций в стране. «Бецелем» неоднократно критиковала власти Израиля за несоблюдение прав арабских граждан, а также жителей Палестины, однако до сих пор воздерживалась от столь категорических оценок.

Как отмечается в докладе, Израиль фактически контролирует всю территорию от реки Иордан до Средиземного моря — собственную территорию, признанную ООН, еврейские поселения на Западном берегу и Восточный Иерусалим, которые большинство стран мира считают оккупированными. Жизнь в секторе Газа, откуда израильские войска были выведены полтора десятилетия назад, также полностью контролируется Израилем, считает «Бецелем». Наконец, палестинская администрация, управляющая Западным берегом, как утверждается в докладе, фактически не может принимать каких-либо важных решений без одобрения Израиля.

Согласно плану ООН, принятому в 1947 году, в Палестине предполагалось создать два независимых государства — арабское и еврейское. Территории Западного берега, сектора Газа и Восточного Иерусалима вместе с некоторыми другими должны были стать частью арабского государства. Однако арабские страны не признали этот план. Израиль в одностороннем порядке объявил о независимости, после чего началась война. В результате войны 1947-1948 годов Западный берег и Восточный Иерусалим захватила Трансиордания (современная Иордания), а сектор Газа — Египет. По итогам Шестидневной войны 1967 года Израиль оккупировал эти территории, а в 1980 году Восточный Иерусалим. На Западном берегу Израиль начал строить поселения, при этом официально не включая его в свой состав. В 1993 году в Осло были подписаны соглашения, в соответствии с которыми была создана Палестинская национальная администрация (ПНА) — арабский орган самоуправления для Западного берега и сектора Газа. Из сектора Газа израильские войска и поселения были полностью выведены в 2005 году. Западный берег ПНА контролирует лишь частично — на большей его части сохраняется военное присутствие Израиля, который объясняет это соображениями безопасности. ООН считает Западный берег и Восточный Иерусалим оккупированными территориями. В Израиле отвергают такую точку зрения, отмечая, что территории, занятые в 1967 году, до этого не имели государственности.

Суммарно на этих территориях живут 14 миллионов человек. Примерно половина из них евреи, половина — арабы. При этом евреи, подчеркивает «Бецелем», являются гражданами Израиля и пользуются всеми правами вне зависимости от того, где они живут — на израильской территории или в поселениях. С арабами ситуация иная: их права зависят от места проживания.

Те арабы, которые живут на территории Израиля, являются гражданами страны — и имеют те же права, что и евреи. 350 тысяч арабов, живущих в Восточном Иерусалиме, имеют статус постоянных резидентов Израиля — они могут работать в стране без специальных разрешений, пользоваться медицинским обслуживанием, голосовать на муниципальных выборах. В то же время 2,6 миллиона арабов на Западном берегу и два миллиона в секторе Газа фактически лишены политических прав, говорится в докладе «Бецелем».

Хотя за границей критики Израиля давно называют ситуацию в стране апартеидом, в израильском публичном поле использование этого слова фактически табуировано, отмечает Associated Press: его часто стараются избегать даже умеренные критики израильских властей (хотя их радикальные противники все-таки его употребляют). Появление доклада «Бецелема» может указывать на то, что в общественном настроении намечается качественный сдвиг: все меньше людей верят в то, что когда-нибудь в Палестине может появиться самостоятельное арабское государство. Подразумевается, что в единой стране все граждане, вне зависимости от национальности, должны быть равноправны.

В самом «Бецелеме» объяснили появление такого доклада именно сейчас тем, что Израиль, по мнению правозащитников, усиливает давление на арабов. Во-первых, в 2018 году в стране был принят закон, закрепляющий определение Израиля как «национального государства еврейского народа», а во-вторых, в 2019 году власти страны объявили о планах аннексировать около трети территории Западного берега (сейчас этот процесс временно приостановлен на фоне установления дипотношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами).

Официальные представители Израиля и ряд произраильских общественных организаций подвергли доклад резкой критике. Пресс-секретарь генконсульства Израиля в Нью-Йорке Итэй Милнер заявил, что он основан на «искаженном идеологизированном подходе», и подчеркнул, что арабские граждане Израиля имеют представительство в правительстве, в том числе в дипломатическом корпусе. Его коллега Охад Замет из израильского посольства в Великобритании назвал доклад «ложным утверждением» и «инструментом пропаганды».

Руководитель отдела международного права аналитического Форума Кохелет Юджин Конторович сравнил доклад с , отметив, что у палестинцев есть собственное правительство. Издание The Jerusalem Post подчеркнуло, что в докладе «Бецелема» не упомянут тот факт, что евреи, проживающие на территориях, формально подконтрольных палестинской администрации, также сталкиваются с дискриминацией, поскольку не могут участвовать в местных выборах. Бывший генконсул Израиля в Нью-Йорке Элон Пинкас отметил, что из-за доклада многие критики Израиля, которые раньше избегали использования термина «апартеид», теперь смогут сказать: «Эй, вообще-то сами израильтяне говорят об этом».

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