Нетаниягу пообещал аннексировать Иорданскую долину в случае победы на выборах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что в случае победы на предстоящих выборах после формирования нового правительства начнет процесс аннексии Иорданской долины и северной части Мертвого моря, находящейся на территории Западного берега.

Нетаниягу заявил, что пойдет на этот шаг, если итоги выборов покажут, что у него есть «четкий мандат» от жителей страны.

Выборы в израильский параламент пройдут 17 сентября. Это первые досрочные выборы в истории страны — они были назначены после того, как партия «Ликуд», которую возглавляет Нетаниягу, не смогла сформировать коалицию.

Западный берег находится под оккупацией Израиля с 1967 года. В соответствии с международными договоренностями, на этой территории в будущем должно быть создано государство палестинских арабов.

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