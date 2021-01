Избранный вице-президент США Камала Харрис снялась для обложки Vogue. Журнал заподозрили в попытке осветлить ей кожу И это не единственная претензия

Ночью 10 января в твиттер попала еще не опубликованная февральская обложка американской версии журнала Vogue. Для нее снялась избранный вице-президент США Камала Харрис, которая вместе с избранным президентом Джо Байденом вступит в должность 20 января. Харрис позировала на фоне зелено-розовых драпировок в темном пиджаке, брюках и кедах Converse Chuck Taylor, которые называют самой яркой чертой ее стиля.

Фотография вызвала много недовольства в твиттере. Пользователи сочли образ Харрис слишком непринужденным для съемки первой женщины на посту вице-президента. Они отметили, что Харрис стоит в напряженной позе, и не поняли выбор фона.

Наконец, в твиттере обратили внимание, что кожа Харрис — первой женщины и первой темнокожей на посту вице-президента США — на этом фото выглядит светлее, чем на других снимках (возможно, из-за особенностей освещения при съемке или обработки фотографии). «Что за ерунда. У [главного редактора американского Vogue] Анны Винтур, должно быть, нет темнокожих друзей и коллег», — возмутился колумнист The New York Times Ваджахат Али.

Нашлись и те, у кого обложка отторжения не вызвала. «Важно вот что: она отлично выглядит, она на обложке, а это сведет [Дональда] Трампа и Меланию [Трамп] с ума», — отметил писатель Пол Рудник. Дело в том, что действующий президент США Дональд Трамп жаловался на то, что его жену Меланию ни разу не сфотографировали для обложки Vogue в качестве первой леди (для сравнения, ее предшественницу Мишель Обаму снимали в этом статусе трижды). Мелания появилась на обложке Vogue лишь раз — в 2005 году, вскоре после свадьбы с Трампом.

Автор New York Magazine и HuffPost Яшар Али рассказал со ссылкой на источники, что команда Харрис ожидала увидеть на обложке другой снимок — тот, где избранный вице-президент позирует в голубом костюме на желтом фоне. Помощники Харрис якобы согласовали его для обложки, но потом Vogue изменил планы: фото на желтом фоне решили сделать обложкой digital-версии, а на обложку печатного номера вынесли фото на зелено-розовом фоне. Когда этот снимок слили в твиттер, команда Харрис была «ошарашена». Она просила Vogue вернуться к изначальному варианту, но февральский номер отправился в печать еще в середине декабря, рассказали источники CNN и CBS.

После того, как обложку с Харрис стали ругать в твиттере, Vogue показал оба снимка. Второй — в голубом костюме на желтом фоне — понравился пользователям твиттера гораздо больше. Обе фотографии сделал 26-летний Тайлер Митчелл. В 2018 году он стал первым темнокожим фотографом, сделавшим снимок для обложки Vogue. Ее героиней была Бейонсе. Vogue заявил, что доволен тем, как Митчелл снял Харрис. Выбор фото для обложки журнал объяснил тем, что снимок в кедах отражает «доступный» характер героини и всей администрации президента Байдена и вице-президента Харрис.

Источники The New York Post в Vogue рассказали, что Харрис сама выбирала одежду, прическу и макияж для съемок. Она же выбрала и зелено-розовый фон для съемки. Это цвета «Альфа-Каппа-Альфа» — первого афро-американского студенческого сестричества в США, к которому Харрис присоединилась во время учебы в университете Говарда в Вашингтоне. Vogue отверг обвинения в осветлении кожи Харрис и заявил, что выбор фото для обложки всегда остается за редакцией журнала. «Мы выбрали то фото, которое, по нашему мнению, отражает индивидуальность и аутентичность героини», — заявил один из собеседников The New York Post.

Модный и культурный критик, лауреат Пулитцеровской премии Робин Гиван в своей колонке для The Washington Post отметила, что фото на желтом фоне больше похоже на парадный политический портрет, фото на зелено-розовом фоне — более неформальное, напоминающее, что «одна лишь новая администрация не спасет нас; люди, руководящие ею, — всего лишь люди». В то же время критик сочла, что этот снимок не воздает Харрис должное за ее достижения и успехи; в нем нет ничего, что заставило бы зрителя сказать «Вау». «А иногда все, чего хотят темнокожие женщины, — это восхищение и радостное „Вау“ от того, чего они достигли», — пишет Гиван.

Сам фотограф Тайлер Митчелл никак не прокомментировал скандал с обложкой Vogue. Но выложил в твиттер только одно фото Харрис — на желтом фоне. От комментариев воздержалась и сама избранная вице-президент. Но ее племянница Мина Харрис опубликовала в инстаграме то же самое фото.

Американский Vogue уже не в первый раз критикуют из-за предполагаемого расизма. Журнал обвиняли, в частности, в том, что он снимает мало темнокожих моделей. В июне 2020 года, на фоне расовых протестов и подъема движения Black Lives Matter, главный редактор американского Vogue Анна Винтур отправила сотрудникам письмо, в котором извинилась за нетолерантность. «Я знаю, что Vogue не нашел достаточно способов для расширения возможностей темнокожих редакторов, авторов, фотографов, дизайнеров. Также мы публиковали обидные или нетерпимые фотографии или статьи. Я беру на себя полную ответственность за эти ошибки», — написала Винтур.

Сентябрьский номер Vogue — самый популярный в 2020 году — был посвящен культуре темнокожих. Несмотря на это и на письмо Винтур, не все поверили в ее искренность. Бывший редактор журнала и бывший друг Винтур Андре Леон Тэлли назвал ее «колониальной дамочкой», а сотрудники американского Vogue говорили The New York Times, что в редакции приветствуется только один тип людей — белые, худые, богатые выпускники элитных школ. Многие из собеседников The New York Times сошлись во мнении, что Винтур пора покинуть пост главреда американского Vogue, который она занимает уже больше 30 лет.

Ольга Корелина