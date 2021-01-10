Серия нападений в Чикаго: преступник открыл стрельбу в магазине и аптеке, угнал машину и захватил заложницу в ресторане. Его убили спустя четыре часа

JAVS / Shutterstock.com

По меньшей мере три человека погибли и еще четверо получили тяжелые ранения в результате серии преступлений, совершенных 9 января вооруженным жителем Чикаго (штат Иллинойс), сообщает CNN.

По словам начальника полиции Чикаго Дэвида Брауна, в 13:50 по местному времени 32-летний подозреваемый по имени Джейсон Найтенгейл открыл стрельбу на городской парковке в Саус-Сайде по водителю одной из машин — 30-летнему студенту университета Чикаго. Он погиб на месте.

Спустя несколько минут преступник зашел в вестибюль расположенного рядом жилого дома: он попросил позвонить по телефону и затем начал стрелять по сотруднице охраны. Она умерла позже в больнице от огнестрельного ранения в грудь. Также Найтенгейл выстрелил в голову 77-летней жительнице дома, которая в момент преступления забирала почту. Ее госпитализировали в критическом состоянии.

После этого преступник направился в соседний дом, где наставил пистолет на своего знакомого, потребовал ключи от его машины и угнал ее.

Около 15:35 Найтенгейл ворвался в один из местных магазинов, заявив об ограблении. Там он застрелил 20-летнего мужчину и ранил в спину и шею 81-летнюю женщину.

Примерно через час преступник напал на машину, в которой ехали мать с 15-летней дочерью, тяжело ранив девушку в голову. После этого он вернулся в магазин, на который напал ранее, и обстрелял прибывших по вызову полицейских, врезавшись в их служебную машину.

Найтенгейл скрылся от полиции и направился в город Эванстон, входящий в агломерацию Большого Чикаго. Там в 17:38 он открыл стрельбу в сетевой аптеке CVS, а затем захватил заложницу в соседнем ресторане IHOP. Он выстрелил ей в голову, ее госпитализировали в критическом состоянии. По некоторым данным, позже она умерла.

Полицейские Эванстона, прибывшие по экстренному вызову в аптеку, обнаружили Найтенгейла на парковке поблизости и застрелили его.

Начальник полиции Чикаго Дэвид Браун поблагодарил на пресс-конференции коллег из Эванстона, заявив, что они предотвратили дальнейшее кровопролитие. О мотивах преступника пока ничего не известно.

Александр Филимонов