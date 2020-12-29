Бывшего схиигумена Сергия задержали, взяв штурмом уральский монастырь. Его обвинили в склонении детей к самоубийству. Главное

Автозак у Среднеуральского женского монастыря, 29 декабря 2020 года Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA

задержан в захваченном им Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. В ночь на 29 декабря у монастыря появились бойцы ОМОНа и Росгвардии в полном обмундировании, которые, по словам прихожан, заняли «даже самые маленькие тропинки». На защиту Сергия вышли многочисленные сторонники бывшего схиигумена. За несколько часов до этого они взяли монастырь под круглосуточную охрану, поскольку получили информацию, что к ним едет спецгруппа силовиков из Москвы, чтобы задержать Сергия.

Между омоновцами и защитниками монастыря произошли стычки. У одной из монахинь диагностировали перелом шейки бедра, ее увезли на скорой. Самого Сергия после штурма увезли на допрос в областное управление СК в Екатеринбурге. В монастыре несколько часов шли обыски, причем внутрь не пускали адвокатов Сергия. Прихожане заявили, что силовики «разгромили» помещения и выбили окна.

Штурм Среднеуральского монастыря Полина Павлова

В отношении Сергия возбудили уголовное дело по о склонении детей к совершению самоубийства, сообщил источник ТАСС. Ему предъявили соответствующие обвинения, подтвердили адвокаты бывшего схиигумена. Сергий отказался отвечать на вопросы следователей, поскольку ему не дали наедине поговорить с адвокатом, пишет «Коммерсант». После этого Сергия решили конвоировать в Москву. Адвокаты ожидают, что судебное заседание о мере пресечения начнется в 14 часов по московскому времени в Басманном суде Москвы. По словам защиты, Сергий отказался признавать вину в инкриминируемых преступлениях. В управлении СК по Свердловской области отказались от комментариев.

Расследование начали из-за записи проповеди Сергия. 5 декабря пресс-секретарь Сергия Всеволод Могучев опубликовал в ютьюбе видеозапись проповеди с «За Веру Христову мы насмерть стоим». Во время выступления в монастыре Сергий рассказал о преподобной Елене Дивеевской, которую святой Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата. После этой истории Сергий спросил у некоторых собравшихся, готовы ли они умереть, «чтобы Россия жила, чтобы младшие дети жили». Адвокат Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря, сказал, что в проповеди «речь шла не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме». Уголовное дело возбудили по заявлению уполномоченного по правам ребенка по Свердловской области Игоря Морокова, который просил прокуратуру проверить видео, поскольку заявление Сергия «идет вразрез с законом о запрете информации, наносящей вред детям».

В прошлом Сергию дважды назначали административные штрафы по статьям о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации.

Сергий также стал фигурантом дела о права на свободу совести и вероисповеданий и о . Дело возбудили по заявлению представителей Екатеринбургской епархии, которые заявили, что их не пускают на территорию Среднеуральского женского монастыря, где они хотят провести инвентаризацию имущества. Адвокат Сергия Светлана Герасименко заявила, что ему предъявили обвинения по двум упомянутым статьям Уголовного кодекса. Еще утром 29 декабря «Коммерсант» писал, что Сергий фигурировал в этом деле как свидетель. В СК это не комментировали.

После задержания Сергия в сети распространили его видеообращение из СК. Обращаясь к своим прихожанам, он сказал: «Всем вам, монастырю и всем моим чадам. Люблю вас, обнимаю крепко-крепко… У меня все хорошо. Помолитесь: прости их господи, не ведают, что творят… Не надо ничего делать… Что случилось — у каждого свой крест».

Возле Среднеуральского женского монастыря ночью и утром 29 декабря начали собираться десятки сторонников Сергия. К ним, в частности, примкнул актер, бывший участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. Утром сторонники Сергия встали плотно друг к другу, начали петь и отказались кого-либо пускать внутрь. Они опасаются, что к ним приедут представители епархии и возьмут монастырь под свой контроль. Практически ни у кого из собравшихся нет защитных масок. Полиция заблокировала подъезды к монастырю, на территории заметили автозак. На место приехала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

В РПЦ заявили, что сожалеют о том, что Сергий и его сторонники «не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению». Об этом в своем телеграме написал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся. Уверен, священники Екатеринбургской епархии сделают все для скорейшего установления в Среднеуральском женском монастыре мира и восстановления здоровой церковной жизни», — написал Легойда. В Екатеринбургской епархии в то же время заявили, что обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, находящихся на территории захваченной обители, и отметили, что послушницам нужна духовная помощь. В монастырь выехал глава отдела соцслужения епархии протоиерей Евгений Попиченко.

Александр Бакланов