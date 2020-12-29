Бывший схиигумен Сергий задержан в захваченном им Среднеуральском женском монастыре

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего схиигумена Сергия (Романова), несколько месяцев назад захватившего Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса», — сказал источник.

Сами прихожане сообщили, что монастырь окружен по периметру сотрудниками ОМОНа и Росгвардии. Обитатели монастыря утверждают, что к ним применили силу; у одной монахини диагностировали перелом шейки бедра.

Адвокат Сергия Светлана Герасимова сообщила, что на территории монастыря «везде идут обыски» и что сотрудники правоохранительных органов не предоставили оснований для их проведения. Процессуальный статус Сергия, по ее словам, пока неясен.

В понедельник днем сторонники Сергия заявили, что берут монастырь под круглосуточную охрану. По их словам, к ним поступила информация о готовящемся задержании бывшего схимонаха.

Сергий — один из наиболее известных священников на Урале. Его публичный конфликт с РПЦ начался весной, когда его запретили в служении из-за радикальных взглядов на пандемию коронавируса. В октябре патриарх Кирилл отлучил его от церкви.

В июне Сергий при поддержке казаков захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь и продолжил проводить там богослужения.

СК с начала октября расследует в отношении неустановленных лиц дело по факту истязания детей в Среднеуральском монастыре.