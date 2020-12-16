Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Аршанж Туадера (в центре, в бело-голубой рубашке) на предвыборном митинге André Bâ / Xinhua / Zuma / Scanpix / LETA

Администрация социальной сети Facebook 15 декабря отчиталась о выявлении и блокировке сразу двух «фабрик троллей», чьи посты были нацелены на жителей Центральной Африки. Действия этих группировок координировались из России и Франции — как сообщили в соцсети, это первый случай обнаружения сразу двух групп, которые боролись друг с другом за влияние в третьих странах. Также это первый раз, когда соцсеть выявляет группировку троллей, действующую в интересах правительства одной из стран Запада.

Российская сеть аккаунтов, заявили в Facebook, координировалась людьми, связанными с бизнесменом . Французская — людьми, имеющими связи с оборонным ведомством Франции. В общей сложности в фейсбуке были заблокированы 63 аккаунта, 29 страниц и 7 групп, принадлежащих российской сети, и 84 аккаунта, 6 страниц и 9 групп французской сети; а также соответственно одна и 14 учетных записей в инстаграме.

И российская, и французская сети были нацелены в первую очередь на Центрально-Африканскую Республику, где в конце декабря пройдут выборы президента. Помимо этого, российские аккаунты проявляли активность в Мадагаскаре, Камеруне, Экваториальной Гвинее, Мозамбике; французские — в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Алжире, Чаде. Отдельно Facebook отчитался об обнаружении еще одной российской сети аккаунтов, которая независимо действовала в странах Северной Африки.

В Facebook отметили, что обе группы в ЦАР использовали схожую тактику. Аккаунты французской сети писали о положительном влиянии Франции на безопасность в Центральной Африке и заявляли о планах вмешательства России в выборы в ЦАР. Российские тролли, в свою очередь, писали о борьбе РФ с терроризмом в странах Северной Африки, о планах поставки вакцины «Спутник V» в регион и критиковали внешнюю политику Франции. При этом временами группировки оставляли критические комментарии под постами друг друга со взаимными обвинениями в публикации фейковых новостей.

Как отмечает Reuters, влияние обеих группировок на общие настроения пользователей фейсбука в регионе было практически незаметным, так как ни одной из них не удалось привлечь значительную аудиторию. «Они выглядели как две команды бодающихся троллей, на которых никто в действительности не обращал внимания», — цитирует агентство эксперта по аналитике социальных сетей Бена Ниммо.

Бен Ниммо: «Вот российский агент, который разоблачает французского агента, который в свою очередь разоблачает еще одного российского агента»

Facebook не впервые блокирует сети аккаунтов в Африке, которые, по данным администрации соцсети, связаны с Евгением Пригожиным. В октябре 2019 года были заблокированы около 200 аккаунтов с суммарной аудиторией более миллиона человек. Представители бизнесмена и тогда, и сейчас отрицают его связь с «фабриками троллей».

Президентские выборы в ЦАР пройдут 27 декабря. Считается, что Россия на них поддерживает действующего главу государства Фостена-Арканжа Туадеру. В ходе первого срока Туадеры компании, связанные с Пригожиным, получили в республике несколько крупных контрактов — в частности, на добычу алмазов и на охрану (официально это не подтверждалось; при расследовании деятельности связанной с бизнесменом ЧВК Вагнера в республике были убиты трое российских журналистов). Франция — бывшая метрополия Центрально-Африканской Республики; противодействие интересам российского бизнеса в этой стране важно для Парижа в рамках общей политики по сохранению своего влияния в регионе.

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Григорий Левченко