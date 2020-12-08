Телеканал «Грозный» выпустил сюжет о похоронах 18-летнего чеченца, обезглавившего учителя под Парижем. И назвал убийцу жертвой провокации

ЧГТРК «Грозный» 7 декабря выпустил сюжет о похоронах 18-летнего чеченца Абдуллаха Анзорова, которого убили в октябре во Франции после того, как он В сюжете корреспондент телеканала Алхазур Керимов назвал Анзорова «богобоязненным юношей», который не был агрессивен, и отметил, что тот пошел на убийство из-за «исламофобской провокации» и оскорбления чувств верующих.

Сюжет телеканала «Грозный» о похоронах Абдуллаха Анзорова ЧГТРК «Грозный»

Корреспондент ЧГТРК «Грозный» рассказал, что 5 декабря тело Абдуллаха Анзорова доставили из Франции в Чечню (предположительно, через Турцию), а 6 декабря его похоронили в родовом селе Шалажи в Урус-Мартановском районе Чечни.

Для семьи Анзоровых это большая утрата. Ведь они сегодня прощаются с членом семьи, который был в самом расцвете сил и не успел осуществить многие планы. Абдулла был богобоязненным юношей и не отличался какой-либо агрессивностью , отмечают родственники, и инцидент не произошел бы, если бы не открытая исламофобская провокация и давление на чувства верующих, говорят здесь.

Такую провокацию сложно выдержать, отмечают здесь. По словам его родных, Абдуллах Анзоров изучал религию, был юношей с характером, вот и не смог совладать с задетыми чувствами. Демонстрация карикатур на пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, побудила его на такой шаг.

В сюжете также показали родственников Анзорова, говоривших на чеченском языке (перевод их слов телеканал не привел). В конце ролика корреспондент Алхазур Керимов заявил, что французские власти «не научились обходить углы даже после инцидента 7 января 2015 года», когда террористы напали на редакцию журнала Charlie Hebdo, напечатавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, и убили 12 человек. Корреспондент добавил, что «многомиллионные митинги мусульман, в частности, в той же Чеченской республике, не смогли донести до французских властей, что оскорбление религии у каждого верующего вызывает крайнее недовольство и возмущение».

Уже после выхода сюжета корреспондент Алхазур Керимов сказал изданию «Подъем», что есть «определенное число людей», считающих, что Анзоров совершил «геройский» поступок. Так, например, считает глава чеченского села Шалажи Салман Магамадов, который заявил 7 декабря, что «для всего исламского мира он [Анзоров] — герой».

Алхазур Керимов отметил, что многие считают, что Анзоров совершил «не совсем правильный поступок», поскольку обезглавил французского учителя. «Из-за этого, возможно, кое-какой контингент населения считает, что это не нужно было делать. А то, что его убили, — в этом большинство как бы поддерживает», — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сюжет телеканала «Грозный», сказал, что государственные каналы дают разные точки зрения.

Эта точка зрения не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной, и той точкой зрения, которая коррелируется с позицией на абсолютное осуждение этого убийства и неприемлемость подобных действий.

Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, считают ли в Кремле подобную точку зрения оправданием терроризма. Днем ранее, 7 декабря, Песков, комментируя сообщения о похоронах Анзорова, назвал убийство Самюэля Пати «террористическим актом, который не подлежит ничему кроме как глубокому осуждению и неприятию».

Александр Бакланов