В Чечне похоронили 18-летнего чеченца, обезглавившего преподавателя во Франции

В Урус-Мартановском районе Чечни похоронили 18-летнего Абдулака (Абдуллаха) Анзорова, которого убили во Франции после того, как он . Первые сообщения о похоронах появились 6 декабря в соцсетях.

Похороны прошли 5 декабря в селе Шалажи, которое закрыли на карантин после того, как туда привезли тело Анзорова, сообщил оппозиционный чеченским властям телеграм-канал 1ADAT. В село пропускали только тех, кто там прописан. «В соседних селах до сих пор пробки из-за большого количества желающих посетить похороны», — сообщил 1ADAT вечером 6 декабря.

В сети распространили видеозаписи, снятые во время похорон. В телеграме 1ADAT разместили три ролика с церемонии прощания. На записях люди сопровождают тело Анзорова, обернутое в зеленую ткань.

В церемонии, как сообщила Baza, участвовали около 200 человек — это родные и близкие семейства Анзоровых. Baza также сообщила, что в селе приняли особые меры безопасности — в его окрестностях дежурили 65 полицейских.

По данным «Фонтанки», родственники Анзорова привезли тело убитого чеченца в Шалажи через Турцию.

Обновлено 13:00. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает достоверной информацией о том, состоялись ли такие похороны. «Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему кроме как глубокому осуждению и неприятию… Здесь тема абсолютно однозначная: речь идет об убийце, речь идет о террористе, и деяния его абсолютно осуждаются и являются неприемлемыми. Это исчерпывающая оценка этой ситуации», — сказал он в беседе с журналистами.

После убийства преподавателя Самюэля Пати президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошел «характерный исламистский теракт». Макрон также сказал, что как президент будет защищать право «говорить, рисовать, писать, думать».

После этого в исламских странах начались акции против Макрона. В Москве прошло несколько митингов против карикатур на пророка Мухаммеда, участники одного из них сожгли портрет Макрона. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента Франции «террористом» из-за его слов об убийстве преподавателя.