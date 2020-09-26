В Харьковской области разбился Ан-26, на борту которого находились 27 человек Один из них выжил, выпрыгнув из самолета перед крушением

Сергей Козлов / EPA / Scanpix / LETA

В Харьковской области вечером 25 сентября разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Он выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета ВВС Украины (изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, но одного из курсантов в последний момент не допустили к полету). Катастрофа произошла при заходе самолета на посадку в городе Чугуев. Ан-26 упал на 530 километре трассы Киев — Харьков рядом с дорогой.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео последних секунд полета Ан-26

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек. Из них 25 разбились в самолете. Двоим курсантам удалось выпрыгнуть из самолета на небольшой высоте. Их госпитализировали с тяжелыми обширными ожогами. Один из выживших находился в состоянии средней тяжести, второй — в крайне тяжелом состоянии (утром 26 сентября стало известно, что он умер в больнице).

Перед крушением самолета командир экипажа сообщил об отказе левого двигателя. По информации службы безопасности Украины (СБУ), учебный полет начался в 18:50 и должен был продолжаться до 22:50 по местному времени. В 20:38 командир экипажа, который выполнял полет, доложил об отказе левого двигателя. В 20:40 он запросил заход на посадку. В 20:45 произошла авиакатастрофа. «Черные ящики» самолета найдены; они уцелели, но их еще не извлекли из-под обломков.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура по погибшим в авиакатастрофе. В этот день он посетит Харьковскую область. Для расследования обстоятельств крушения Ан-26 по поручению Зеленского создали правительственную комиссию. Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним.

Причиной катастрофы могла стать ошибка экипажа, заявил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос со ссылкой на свои источники. По его словам, пилот мог принять дорогу, рядом с которой упал самолет, за взлетно-посадочную полосу. Официального подтверждения этой версии нет. Госбюро расследований Украины заявило лишь, что рассматривает четыре возможные причины крушения Ан-26, среди них есть техническая неисправность и ошибка экипажа.

Ольга Корелина