В катастрофе Ан-26 на Украине погибли 25 человек

В результате падения самолета Ан-26 в Харьковской области Украины погибли 25 человека, еще два человека получили тяжелые травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Украины.

На борту были 27 человек: курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил и экипаж. По предварительным данным, перед крушением борт сообщил об отказе левого двигателя.

Выжившие перед крушением успели выпрыгнуть из самолета.

В Офисе президента Украины сообщили, что будет создана государственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин катастрофы, добавляет «Интерфакс».