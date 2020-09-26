«Как в компьютерной игре». Единственный выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал о произошедшем

Президент Украины Владимир Зеленский навестил в харьковской больнице 20-летнего Вячеслава Золочевского — единственного выжившего в катастрофе военно-транспортного самолета под Харьковом. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Состояние Золочевского оценивается как средней тяжести. Он находится в сознании. Молодой человек рассказал президенту Украины, что все случилось быстро и «было непонятно, что происходит». Золочевский добавил, что курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

Выживший также пообщался с главой Харьковской области Алексеем Кучером. «Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал, фактически, тушить пламя на этом парне. Тот находился вчера в больнице и, к сожалению, сегодня умер», — рассказал Кучер изданию «Суспильне».

Чиновник добавил, что, по уточненным данным, Золочевский не выпрыгивал из самолета, а выжил внутри него. «Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того, как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете», — сказал Кучер.

Вячеслав Золочевский — третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил. Как сообщает «Укринформ», врачи обнаружили у него множественные ушибы и сотрясение мозга; также у молодого человека травмирована нога. Его могут выписать уже на следующей неделе, пишет «Интерфакс-Украина».