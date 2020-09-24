«Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела» В Костромской области выборы случайно выиграла уборщица. Она баллотировалась как спойлер по просьбе действующего главы сельской администрации

Страница Марины Удгодской во «ВКонтакте»

В Костромской области выборы главы Повалихинского сельского поселения выиграла Марина Удгодская, которая работает уборщицей в администрации.

На выборах 35-летняя Удгодская была единственным соперником действующего главы поселения Николая Локтева. Она получила почти 62% голосов избирателей — ее поддержали 84 из более чем 130 человек, пришедших на участок.

Как отмечают «Аргументы и факты», формально Удгодская была выдвинута областным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Помимо работы уборщицей, она на непостоянной основе была депутатом в сельсовете.

Как сама Удгодская рассказала изданию «Подъем», она пошла на выборы по просьбе Локтева — чтобы они не были безальтернативными.

Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали.

По словам Удгодской, она «вообще без понятия» относительно новых обязанностей. «Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела», — заявила женщина. Она раздумывает над тем, чтобы сразу после вступления в должность сдать мандат — в таком случае в поселении назначат новые выборы.

Всего на территории Повалихинского сельского поселения проживают 562 человека, его территория превышает 400 квадратных километров. Сама Удгодская подчеркнула, что не знает ни количества жителей в своем поселении, ни количества входящих в него деревень.

Григорий Левченко