Discovery выпустил документальный сериал об изобретателе Петере Мадсене. Он наконец признал (но не до конца), что виноват в гибели журналистки Ким Валль

Петер Мадсен возле подводной лодки Nautilus, которую он сам и построил, 30 апреля 2008 года Niels Hougaard/ Ritzau / AP / Scanpix / LETA

Компания Discovery Networks Denmark 9 сентября выпустила на телеканале Dplay первый эпизод документального сериала . В нем рассказывается о датском изобретателе Петере Мадсене, которого в апреле 2018 года приговорили к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве 30-летней шведской журналистки Ким Валль (после смерти Валль он расчленил ее тело) — это преступление считается одним из самых жестоких в истории Дании.

В сериале 49-летний инженер-самоучка Петер Мадсен впервые признал, что виноват в гибели Ким Валль. Как пишет датское издание The Local, Мадсен утвердительно ответил на вопрос, убил ли он журналистку. Признание прозвучало во время телефонного разговора с журналистом Кристианом Линнеманном. Как говорят представители Discovery, Линнеманн записал более 20 часов телефонных бесед с Мадсеном. Датский таблоид Ekstra Bladet отмечает, что журналист тайно записал эти разговоры, а затем получил разрешение обнародовать их.

В беседах с журналистом Мадсен рассказал о событиях, произошедших в ночь на 11 августа 2017 года, когда погибла Ким Валль. Изобретатель встретился с ней для интервью на построенной им подводной лодке . По его словам, на субмарине Валль «на что-то нажимала» (что именно это значит, непонятно). Линнеманн спросил у Мадсена, не это ли спровоцировало его на убийство. «Да, это ответ», — сказал инженер, чьи слова приводит Ekstra Bladet. Мадсен сказал Линнеманну, что Валль «нажала несколько кнопок», пока брала у него интервью, а также «задела мину» — и та взорвалась. О какой мине идет речь и как она оказалась на частной подлодке — опять же, неясно.

В сообщении Discovery также приводятся такие слова инженера: «Это моя вина, что она умерла. И это моя вина, что я совершил преступление. Это все моя вина». Датские, шведские, норвежские и другие издания восприняли реплики Мадсена из интервью для документального сериала как признание в убийстве. Однако Associated Press указывает, что Мадсен все же «не признал, что убил Ким Валль», иллюстрируя этот тезис еще одной его цитатой из интервью: «Я помню каждую миллисекунду того путешествия на субмарине. Но я не знаю, что стало причиной смерти Ким — конкретно, предметно и физиологически».

В апреле 2018 года Петера Мадсена признали виновным в умышленном убийстве Ким Валль, сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах и надругательстве над трупом. Его приговорили к пожизненному заключению. В том же году Мадсен подал апелляцию и попросил назначить ему менее суровое наказание, но суд оставил приговор в силе.

Летом 2017 года шведская журналистка Ким Валль приехала в Данию — готовить материал о Петере Мадсене. У нее долго не получалось встретиться с изобретателем; он согласился увидеться с ней в своей лаборатории за день до ее отъезда из Копенгагена. Уже в лаборатории Мадсен пригласил Валль на свою подлодку «Наутилус». Ночью журналистка так и не вернулась домой. На следующий день, как заявил свидетель, Мадсен затопил субмарину недалеко от Копенгагена. Журналистам он сказал, что подлодка затонула из-за неисправности. Полиции Мадсен сказал, что высадил Валль на берег до того, как лодка затонула, но ему не поверили — и арестовали по обвинению в убийстве.

Части тела журналистки находили в течение полутора месяцев после ее исчезновения. В области половых органов погибшей эксперты обнаружили 15 ножевых ранений. Часть ранений ей нанесли, когда она была жива, часть — после смерти.

Во время расследования Мадсен несколько раз менял свои показания. Сперва он говорил, что Валль погибла от случайного удара люком по голове. После того, как была найдена голова Ким Валль, а эксперты не нашли на ней следов от удара, Мадсен сказал, что она задохнулась. Во время судебного процесса Мадсен объяснил, что высказывал другие версии гибели Валль, чтобы защитить ее семью. И заявил, что журналистка погибла из-за угарного газа и падения давления на лодке (следов угарного газа в теле погибшей и на лодке не нашли).

Спустя два с половиной месяца после смерти журналистки Петер Мадсен признался, что расчленил ее тело. По его словам, после ее смерти он почти час неудачно пытался избавиться от тела, после чего расчленил его пилой.

Участники расследования нашли на компьютере Мадсена реальные и анимационные видеозаписи с изображением убийств и пыток женщин. Кроме того, было установлено, что за день до смерти Валль он искал в интернете материалы об обезглавливании женщин. Мадсен утверждал, что смотрел видео с убийствами, чтобы «испытать сильные эмоции». Во время суда над Мадсеном стало известно, что незадолго до гибели Ким Валль он приглашал трех женщин на борт «Наутилуса», но те отказались.

Александр Бакланов