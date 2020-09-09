Фильм «Процесс» с Михаилом Ефремовым Последняя работа актера перед ДТП, за которое ему дали восемь лет колонии

На канале «Новой газеты» в ютьюбе опубликован короткометражный фильм «Процесс» режиссера Сергея Кальварского, одну из ролей в котором играет Михаил Ефремов. Это последняя роль Ефремова , за которое он получил восемь лет колонии.

«Процесс». Фильм Сергея Кальварского Новая газета

Фильм рассказывает о судебном заседании, которое проходит в видеосервисе Zoom. Ефремов играет адвоката молодого человека, которого обвиняют в участии в онлайн-митинге.

Первоначально премьера была запланирована на 19 июня, но из-за ДТП ее решили отложить. Как говорил Кальварский, это было сделано в знак уважения к погибшему в аварии Сергею Захарову. Также, по словам режиссера, публикация до приговора могла навредить Ефремову и «лишний раз вызвать новую волну агрессии».