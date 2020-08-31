Месяц назад в Кремле говорили, что отказались от цели войти в топ-5 экономик мира к 2030 году, потому что это нереалистично. А теперь говорят, что Россия туда уже вошла!

Дмитрий Песков и Максим Орешкин (справа) Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

Россия не ставит себе задачи до 2030 года войти в топ-5 крупнейших экономик мира, потому что фактически она уже туда вошла. Об этом заявил помощник президента, бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Если вы откроете последний прогноз МВФ на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. С этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута», — сказал Орешкин.

В прогнозе МВФ на 2020 год, опубликованном в апреле, действительно говорилось, что Россия по итогам года по ВВП по паритету покупательной способности (с учетом уровня цен на товары и услуги внутри страны) окажется на пятом месте в мире — после Китая, США, Индии и Японии, — немного обогнав Германию. Высокое место России вызвано относительно низкими ценами на многие неторгуемые (то есть доступные только внутри страны) товары и услуги, например на коммунальные услуги и недвижимость: за ту же сумму в долларах или в евро в стране можно купить или произвести больше, чем на Западе. По номинальному ВВП, который оценивает размер экономики страны безотносительно локального уровня цен на товары и услуги, Россия находится лишь на 11-м месте в мире.

По словам Орешкина, это стало возможным в том числе благодаря экономическому кризису, вызванному коронавирусом, от которого Россия, по его словам, оправилась быстрее, чем многие другие страны. Так, согласно июньскому — последнему на настоящий момент — прогнозу МВФ, сокращение экономики России в 2020 году будет на 1,2 процентного пункта меньше, чем экономики Германии. Примерно такой же разрыв дают прогнозы экономических ведомств России и Германии.

«А дальше исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей позволит держаться в этой группе», — сказал помощник президента.

Указ о целях национального развития до 2030 года был подписан президентом Владимиром Путиным в конце июля; СМИ сразу же обратили внимание, что оттуда исчезла цель войти в пятерку крупнейших экономик мира. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл такую цель нереалистичной — при этом он также ссылался на пандемию коронавируса.

«Конечно, вот эта неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира, без исключения», — заявлял Песков, отмечая, что «цели должны быть реалистичными, достижимыми, именно этим и руководствовались».

Григорий Левченко