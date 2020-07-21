Россия отказалась от цели войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Песков объяснил это тем, что цели должны быть реалистичными

В указ о целях национального развития до 2030 года, который подписал президент России Владимир Путин, не попала цель войти в пятерку крупнейших экономик мира. На это обратил внимание РБК.

Такая цель была поставлена в указе Путина о целях национального развития до 2024 года. Указ был подписан в мае 2018-го.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отказ от этой цели «неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой». Он добавил, что «цели должны быть реалистичными, достижимыми».

Этими же соображениями, по словам Пескова, объясняется и перенос до 2030 года таких целей, как повышение продолжительности жизни до 78 лет и двукратное снижение уровня бедности. Ранее их тоже планировалось достичь к 2024 году.

По данным Всемирного банка за 2019 год, Россия занимает шестое место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности. В Минэкономразвития поясняли, что именно по этому показателю правильно сравнивать размер экономик.