Возможности для самореализации и цифровая трансформация. Путин подписал указ о целях национального развития до 2030 года
Источник: Президент России
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Национальными целями, следует из документа, объявлены:
- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
- возможности для самореализации и развития талантов;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
- цифровая трансформация
Среди целевых показателей, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году, в числе прочих заявлены:
- снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;
- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также госуправления;
- обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
В ближайшие годы правительство должно будет в приоритетном порядке предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей.
Обновлено. В новый список не вошла цель войти в первую пятерку экономик мира, а двукратное снижение уровня бедности отложено с 2024-го на 2030 год. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это «неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой». Он добавил, что «цели должны быть реалистичными, достижимыми, именно этим и руководствовались».
Владимир Путин поручил подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года спустя две недели после голосования по поправкам к Конституции, среди которых было «обнуление» президентских сроков. Новая редакция Основного закона дает Путину возможность переизбраться на пост президента и занимать его до 2036 года.