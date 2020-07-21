Возможности для самореализации и цифровая трансформация. Путин подписал указ о целях национального развития до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Национальными целями, следует из документа, объявлены:

сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

возможности для самореализации и развития талантов;

комфортная и безопасная среда для жизни;

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

цифровая трансформация

Среди целевых показателей, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году, в числе прочих заявлены:

снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также госуправления;

обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

В ближайшие годы правительство должно будет в приоритетном порядке предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей.

Обновлено. В новый список не вошла цель войти в первую пятерку экономик мира, а двукратное снижение уровня бедности отложено с 2024-го на 2030 год. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это «неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой». Он добавил, что «цели должны быть реалистичными, достижимыми, именно этим и руководствовались».

Владимир Путин поручил подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года спустя две недели после голосования по поправкам к Конституции, среди которых было «обнуление» президентских сроков. Новая редакция Основного закона дает Путину возможность переизбраться на пост президента и занимать его до 2036 года.