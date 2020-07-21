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Возможности для самореализации и цифровая трансформация. Путин подписал указ о целях национального развития до 2030 года

Источник: Президент России
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Национальными целями, следует из документа, объявлены:

  • сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
  • возможности для самореализации и развития талантов;
  • комфортная и безопасная среда для жизни;
  • достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
  • цифровая трансформация

Среди целевых показателей, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году, в числе прочих заявлены:

  • снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;
  • достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также госуправления;
  • обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
  • создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

В ближайшие годы правительство должно будет в приоритетном порядке предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей.

Обновлено. В новый список не вошла цель войти в первую пятерку экономик мира, а двукратное снижение уровня бедности отложено с 2024-го на 2030 год. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это «неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой». Он добавил, что «цели должны быть реалистичными, достижимыми, именно этим и руководствовались».

Владимир Путин поручил подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года спустя две недели после голосования по поправкам к Конституции, среди которых было «обнуление» президентских сроков. Новая редакция Основного закона дает Путину возможность переизбраться на пост президента и занимать его до 2036 года.