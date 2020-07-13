Путин поручил подготовить указ о целях национального развития до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил администрации подготовить проекты указов по закреплению целей национального развития.

«С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, правительством в целом подготовить проекты указов, по которым будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года», — сказал Путин.

Президент также потребовал от правительства и Госсовета скорректировать национальные проекты в трехмесячный срок.

После голосования по поправкам к Конституции РФ Путин получил право оставаться на посту президента до 2036 года.