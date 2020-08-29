Турецкая правозащитница Эбру Тимтик умерла после 238 дней голодовки. На ее похоронах полиция распылила слезоточивый газ

People clash with Turkish police ahead of the funeral of Turkish lawyer Ebru Timtik in the Gazi District of Istanbul on August 28, 2020 Yasin Akgul / AFP / Scanpix / LETA

Турецкая правозащитница и адвокат Эбру Тимтик умерла 27 августа в возрасте 42 лет после 238 дней голодовки, которую она объявила в тюрьме Силиври в Стамбуле, требуя справедливого судебного разбирательства по своему делу. Об этом в фейсбуке сообщил ее адвокат Фаусто Джанелли.

Эбру Тимтик находилась в заключении по обвинению в создании и управлении террористической группой. Ее задержали в сентябре 2018 года, после чего приговорили к 13 с половиной годам заключения. Всего тюремные сроки по этому делу получили 18 юристов, которых обвинили в связях с Революционной народно-освободительной партией-фронтом, запрещенной в Турции. Адвокат Наим Эминоглу сказал AFP, что Тимтик судили из-за того, что она «защищала людей в разных ситуациях», например, после взрыва на шахте в Соме, унесшего жизни 301 человека.

В феврале 2020 года Эбру Тимтик и ее коллега Айтадж Унсал объявили голодовку, в июле ее перевели из тюрьмы в больницу. 14 августа кассационный суд отклонил ее жалобу на приговор. Перед смертью вес Эбру Тимтик снизился до 30 килограммов, сообщил Фаусто Джанелли.

Похороны Эбру Тимтик прошли 28 августа. Полиция разогнала сотни людей, которые пришли проститься с адвокатом на кладбище на севере Стамбула, сообщает AFP. Участники протеста скандировали «Эбру Тимтик бессмертна!» и «Кровожадное государство привлекут к ответу!».

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что глубоко опечалена смертью Эбру Тимтик. «Ее смерть иллюстрирует трагические последствия судебной системы, которую используют, чтобы заставить замолчать адвокатов, правозащитников и журналистов», — сказала Миятович.

Евросоюз раскритиковал власти Турции из-за нарушения прав человека в стране. В Европейской внешнеполитической службе заявили, что Тимтик стала четвертым заключенным, умершим в этом году в Турции из-за длительных голодовок. Ранее скончались участники курдской группы Grup Yorum Хелин Бёлек и Ибрагим Гекчек, а также политический заключенный Мустафа Кочак. «Трагический исход их борьбы за справедливое судебное разбирательство болезненно иллюстрирует острую необходимость для турецких властей надежно исправить ситуацию с правами человека в стране, которая резко ухудшилась за последние годы, а также серьезные недостатки, наблюдаемые в судебной системе», — сказано в заявлении ЕС.