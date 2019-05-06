В Турции отменили результаты выборов мэра Стамбула, проигранных кандидатом от партии Эрдогана. Его соперник уже успел вступить в должность

Центризбирком Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула, состоявшихся 31 марта. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Выборы выиграл кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу. Он опередил своего основного соперника Бинали Йылдырыма, кандидата от возглавляемой президентом Реджепом Эрдоганом Партии справедливости и развития, на доли процента голосов. 17 апреля Имамоглу официально вступил в должность мэра города.

На заседании 6 мая ЦИК удовлетворил жалобу Партии справедливости и развития, в которой утверждалось, что 40 тысяч из голосовавших не имели права голоса.

Повторные выборы назначены на 23 июня.

Кандидаты от Партии справедливости и развития не проигрывали выборы мэра Стамбула с 2002 года.

Сам Эрдоган занимал пост мэра Стамбула с 1994 по 1998 год, с этого началась его политическая карьера.

31 марта кандидат от Партии справедливости и развития также проиграл выборы мэра Анкары.