Рабочие освистывают Лукашенко, Тихановская готовится стать лидером нации, по всей стране забастовки Главные события девятого дня протестов в Белоруссии

Андрей Стасевич / BelTA / AP / Scanpix / LETA

На крупнейших предприятиях Белоруссии начались забастовки. Днем полностью прекратили работу цеха «Беларуськалия»; работники Белорусского металлургического завода прервали работу на несколько часов и объявили, что выйдут на бессрочную забастовку с 20 августа. О начале забастовок уведомили руководство работники Минского моторного завода, Белорусского металлургического завода, Минского тракторного завода. На забастовку вышли несколько сотен работников «БелАЗа»; как отмечает Tut.by, руководители предприятия угрожают бастующим увольнением и невыплатой зарплаты, поэтому многие рабочие боятся присоединяться к акции. Требования у всех бастующих примерно одинаковые — отставка Александра Лукашенко и правительства, освобождение всех задержанных на акциях протеста и проведение новых выборов с участием независимых наблюдателей. На некоторых предприятиях, в частности, на «Белшине» и «Нафтане» работники вышли на акции солидарности, но о забастовках пока не объявляли.

Выходить на работу отказались журналисты государственных телеканалов. Утром у входа в здание Белтелерадиокомпании около 100 сотрудников устроили митинг. На место событий приехали пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и председатель совета министров Наталья Кочанова — они призвали протестующих «не раскачивать ситуацию», в ответ журналисты скандировали «Позор!» По итогам переговоров с руководством Белтелерадиокомпании было заявлено, что съемочным группам будет разрешено снимать сюжеты о мирных акциях протеста и происходящем в изоляторе на Окрестина, где находятся задержанные во время протестов. Еще около 40 человек объявили забастовку на телеканалах ОНТ и СТВ.

Александр Лукашенко выступил перед рабочими двух заводов. Сначала он прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей. Там Лукашенко снова подчеркнул, что не допустит перевыборов, заявив, что «пока вы меня не убьете, других выборов не будет». Чуть позже он назвал условием для проведения выборов принятие новой конституции, отметив, что готов поделиться полномочиями, «но не под давлением и не через улицу». Выступление президента прерывалось свистом и криками «Уходи». Позже Лукашенко приехал на МАЗ, где предостерег рабочих: «Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — Господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор».

Рабочие требуют отставки Лукашенко Meduza

Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение. В нем она заявила, что готова взять на себя роль национального лидера, чтобы «страна успокоилась» и в кратчайшие сроки стало бы возможным проведение новых выборов. Она также обратилась к силовикам, призвав их «перейти на сторону народа». «Мы белорусы. Мы не имеем права поднимать друг на друга руку. Мы должны с холодной головой оценивать происходящее, задать себе простой вопрос, кому выгодно наше противостояние и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя», — сказала Тихановская. В распространенном позднее заявлении ее штаба «все трудовые коллективы» страны призывались присоединиться к бессрочной забастовке с требованием отставки Лукашенко.

Я готова стать национальным лидером. I am ready to become a national leader. Страна для жизни

Вечером протестующие устроили митинг у СИЗО № 1 в Минске, где, предположительно, находится Сергей Тихановский — муж Светланы Тихановской — а также некоторые задержанные участники акций протеста. На акцию пришли 5-7 тысяч человек, они скандировали «Выпускай!» и «Уходи!». Позже участники акции пошли маршем от СИЗО к изолятору на Окрестина. Путь им преградили волонтеры, которые попросили не подходить к изолятору во избежание провокаций и ухудшения условия содержания задержанных. В итоге по договоренности с волонтерами непосредственно к зданию подошли только сотрудники прессы. На место приехала доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова — после безуспешных попыток вступить в диалог с начальством изолятора она предложила протестующим разойтись и снова собраться на Окрестина утром. После этого акция завершилась.

События в Белоруссии впервые прокомментировал Дональд Трамп. Президент США назвал ситуацию в стране «ужасной» и заявил, что Вашингтон будет «очень внимательно» следить за ней. Лидеры ведущих партий Европарламента, в свою очередь, заявили, что не признают Лукашенко переизбранным президентом и назвали его персоной нон-грата в Евросоюзе. Они также призвали Россию воздержаться от любого вмешательства в происходящее в Белоруссии — за несколько часов до этого на российских дорогах недалеко от границы заметили десятки грузовиков Росгвардии без опознавательных знаков. Официально эти передвижения не комментировались.

Григорий Левченко