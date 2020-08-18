Страница Кристины Казаной в Facebook

Преподаватель Академии МВД Беларуси, двукратный призер чемпионата Европы по самбо Кристина Казаной столкнулась с травлей и угрозами после того, как ее по ошибке обвинили в издевательствах над задержанными протестующими. Пользователи соцсетей публиковали фотографии Казаной со словами о том, что «именно она избивала и пытала людей» в в Минске.

Фотографии Казаной стали распространять после того, как задержанные рассказали о «сотруднице ОМОНа Кристине», избивавшей людей. Предприниматель из Минска Дмитрий Моргунов рассказывал Tut.by, что одна из сотрудниц МВД издевалась над задержанными в спортзале Фрунзенского РОВД. «Она ходила, раздвигала мужчинам ноги и прицельно, по-садистски, била дубинкой в пах. Била по яичкам и приговаривала: „Скоты!“» — говорил Моргунов. Он называл ее Кристиной, но другие задержанные сообщили Tut.by, что это сотрудница ППС Фрунзенского РУВД Минска по имени Карина.

Еще одна задержанная, журналистка «Белсата» Алена Дубовик рассказывала, что в изоляторе на Окрестина ее досматривала «самая жесткая надзирательница» — блондинка лет 30. «Грубо толкала в спину, пинала, хватала за руки. После досмотра даже не дала мне до конца одеться и выгнала в их „приемную“, где были мужчины, в одном бюстгальтере», — говорила Дубовик. Она отмечала, что эту женщину «вроде бы зовут Кристина».

Пользователи соцсетей начали искать среди сотрудников МВД блондинку по имени Кристина, после чего опубликовали фотографии Кристины Казаной. Ее описывали как прапорщика департамента охраны МВД, называли «мразью», «инквизицией» и «ментовской садисткой».

16 августа Кристина Казаной опубликовала в инстаграме видеообращение, в котором заявила о травле, угрозах и оскорблениях. «Люди, вы же не звери! За что вы травите меня и мою семью????» — написала она в описании видео. В ролике Казаной заявила, что с весны 2020 года не работает в департаменте охраны МВД. «Я никогда не была в Окрестина и никого не пытала и не мучила. Те, кто знает меня лично, знают, что я на это не способна», — сказала Казаной.

В интервью «КП-Беларусь» Кристина Казаной рассказала, что первые угрозы она получила 16 августа. «Меня целый день тошнило, было очень плохо. Люди озлоблены, им надо было найти козла отпущения. Почему-то им стала я», — сказала она. После того, как Казаной выпустила видеообращение, некоторые люди стали извиняться перед ней. Сообщения с извинениями и словами поддержки, в частности, публикуют в комментариях в ее инстаграме. «Но после слов „Умри, мразота“ и „Убью тебя и твою семью“ получить „Извините, я ошибся“ — такое себе. Я не злопамятная, но это очень и очень неприятно», — добавила она.

Кристина Казаной отметила, что после случившегося не верит историям о пытках в изоляторе на Окрестина. «После того, как сфабриковали эту историю про меня, им уже нет веры. Я не знаю никого из сотрудников на Окрестина, не знаю, на самом ли деле эта девушка мучила и избивала людей и есть ли такая сотрудница вообще», — сказала она.

Казаной добавила, что состояла в штате департамента охраны МВД как спортсмен национальной сборной по самбо, но по факту начала работать там только в начале года, после того как получила травму. После двух месяцев работы она перешла в Академию МВД преподавать физическую подготовку. «Я получила тяжелую травму на соревнованиях — даже одно это доказывает, что я никак не могла быть в этом ОМОНе на Окрестина, — говорит Казаной. — Меня бы туда просто не взяли на работу. У меня разрыв глаза, запрещены серьезные физические нагрузки. Кого-то бить мне тем более нельзя».

За Кристину Казаной заступилось министерство спорта и туризма Беларуси, опубликовавшее заявление в ее поддержку. Главный тренер сборной Беларуси по самбо Дмитрий Базылев заявил, что «самбисты и дзюдоисты категорически за нашу Кристину». Старший тренер сборной Вячеслав Кот сказал, что Казаной — «добрый, отзывчивый человек, который по природе своей не способен на жестокость». Он утверждает, что нашел человека, сидевшего на Окрестина, и показал ему фотографию Казаной — тот заявил, что не видел ее там. «Теперь уже пишут, что там была не Кристина, а Карина. Всех Карин начнем подозревать и сжигать?» — добавил Вячеслав Кот.

Александр Бакланов