ФБК нашел землю и дом на два миллиарда рублей у полпреда президента Юрия Трутнева. Он один из самых богатых членов правительства В июле Трутнев прибыл в Хабаровск успокаивать протесты

Юрий Трутнев в Хабаровске, 13 июля 2020 года Пресс-служба Ю.Трутнева / ТАСС / Scanpix / LETA

Заместитель председателя правительства — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, у которого были непростые отношения с губернатором Хабаровского края и который приехал в Хабаровск успокаивать массовые протесты из-за ареста Фургала, владеет большим домом в московском парке Серебряный бор. Об этом пишет Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального со ссылкой на декларации Трутнева и выписки из Росреестра.

Согласно декларации Трутнева за 2018 год (более свежей нет), полпреду и его жене принадлежат участок площадью 7019 квадратных метров, дом площадью 819 квадратных метров и несколько нежилых помещений. ФБК утверждает, что эта земля и недвижимость находятся в московском парке Серебряный бор рядом с участком, которым Трутнев владел в 2016 году. Позднее этот участок перешел к другому собственнику, а в выписке на него имя Трутнева заменили на «Российскую Федерацию».

Земля и дом, которые, как предполагает ФБК, принадлежат Трутневу, были куплены в 2018 году. Они тоже записаны на «Российскую Федерацию». Их общая кадастровая стоимость составляет 960 миллионов рублей, их рыночную стоимость ФБК оценивает более чем в 2 миллиарда. Эта сумма превышает доход Трутнева за три предыдущих года (888 миллионов рублей), поэтому полпред должен был отчитаться о сделке в декларации о доходах за 2018 год, но в ней этих сведений нет.

При этом, как считает ФБК, реально Трутнев пользуется не только своим участком, указанным в декларации, но и соседним. Его площадь составляет 6874 квадратных метра, он оформлен на компанию «Евросистем», которая, по данным ФБК, не связана с полпредом. Фонд сделал вывод, что чиновник использует оба участка, так как между ними нет забора или каких-то других ограждений, а дома на них соединяет дорожка.

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Кроме того, по данным ФБК, Трутнев пользуется участком с домом, баней и вертолетной площадкой в Пермском крае, недалеко от своего родного поселка Полазна. Официально землю арендует фирма, оформленная на старшего сына полпреда Дмитрия. Ставка аренды двух гектаров здесь — 30 тысяч рублей в месяц. Фотографию бани с этого участка в 2014 году выкладывал в инстаграме сын чиновника Александр (у него закрытый аккаунт).

Раньше сыну Трутнева Александру принадлежала квартира площадью 153 квадратных метра на Рочдельской улице в Москве. Она была куплена в 2005 году у Управления делами президента, а в 2012-м продана Андрею Кузяеву, знакомому Трутнева. ФБК называет его давним бизнес-партнером полпреда.

Трутнев стал заниматься бизнесом еще в начале 1990-х, писала «Новая газета». Он и его бизнес-партнер Олег Чиркунов, 10 лет отработавший в разведке, ввозили в Россию киндер-сюрпризы. В 1996 году Трутнев стал мэром Перми, а в 2000-2004 годах был губернатором Пермской области (сразу после него врио губернатора на год стал Чиркунов). Следующие 8 лет он руководил министерством природных ресурсов, после этого стал сначала помощником, а потом полпредом президента.

Государственному служащему нельзя заниматься бизнесом. Судя по декларации Трутнева, поданной в 2011 году во время выборов в Госдуму (он прошел в парламент, но отказался от мандата), у чиновника не было доходов от бизнеса. Но он был одним из самых богатых людей в правительстве, зарабатывая от 150 до более чем 500 миллионов рублей в год. По итогам 2018 года Трутнев стал самым богатым чиновником правительства, заработав 538 миллионов рублей. Его представитель объяснил это продажей недвижимости и ценных бумаг, которые были в доверительном управлении.

Пересказала Ольга Корелина