Политики, спонсоры и журналисты требуют сменить название команды «Вашингтон Редскинс», потому что оно оскорбляет индейцев Владелец клуба обещал, что никогда этого не сделает

Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA

Компания FedEx, чье имя носит стадион, на котором играет команда Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон Редскинс», 2 июля призвала владельца клуба Дэниэла Снайдера сменить название и логотип команды — многие считают их оскорбительными по отношению к индейцам. Переименовать франшизу от Снайдера требуют много лет — но если раньше этим занимались, в основном, только правозащитные группы, то на фоне движения Black Lives Matter к этому требованию присоединились политики, СМИ и крупные компании. Сам Снайдер, неоднократно заявлявший, что никогда не поменяет название команды, ситуацию пока не комментирует.

Команда появилась в 1932 году — в те годы практика присвоения спортивным клубам названий на индейскую тематику была довольно распространенной. С 1990-х годов в США правозащитники начали поднимать вопрос о необходимости отказа от подобных названий, считая их оскорбительными по отношению к индейцам: «Вашингтон Редскинс» при этом привлекали особое внимание из-за того, что представляют самый популярный вид спорта в США, а также находятся в столице страны. В то же время периодические опросы болельщиков — а также самих жителей США, относящих себя к индейцам, — показывали, что большинство из них не видят ничего оскорбительного в названии команды из «Вашингтона».

В последние 10 лет требовать смены названия стали все чаще; давление на клуб усиливалось еще и потому, что массово отказываться от названий, которые стали считаться неполиткорректными, начали многие команды школ и колледжей. При этом владелец «Редскинс», бизнесмен Дэниэл Снайдер, который купил клуб в конце 1990-х, всегда последовательно заявлял, что не пойдет на этот шаг. «Я никогда не поменяю название. Все очень просто. НИКОГДА — можете напечатать это капслоком», — говорил он, в частности, в интервью USA Today в 2013 году.

Сторонники смены названия наиболее приблизились к успеху в 2014 году, когда патентное ведомство отменило регистрацию товарных знаков «Редскинс», сочтя их «оскорбительными для коренных американцев» — это, в частности, поставило под угрозу получение «Вашингтоном» доходов от продажи клубной продукции. В 2017 году, однако, Верховный суд США в рамках другого дела счел, что такие ограничения на товарные знаки нарушают право на свободу слова. Тогда же «Редскинс» поддержало руководство НФЛ и болельщики.

С новой силой требования сменить название «Редскинс» начали звучать на фоне масштабных антирасистских выступлений в США. На этот раз давление оказалось намного более серьезным — к требованиям присоединились политики и СМИ. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер намекнула клубу, что власти могут не разрешить построить новый стадион на земле, принадлежащей федеральному правительству. Самое влиятельное издание столицы США, The Washington Post, 19 июня вышло с редакционной статьей, в которой потребовало от Снайдера немедленной смены названия: в случае его отказа, по мнению редакции, сама НФЛ должна «воспользоваться уникальным моментом, чтобы наконец-то занять правильную позицию». «Это должно быть очень просто. Измените имя. СЕЙЧАС», — написала газета.

В начале июня вандалы нанесли надпись «Смените название» на статую основателя команды Джорджа Маршалла, стоявшую перед стадионом, где «Редскинс» выступали до 1996 года. Маршалл, успешно руководивший клубом несколько десятков лет, в том числе известен тем, что в 1950-1960-х годах, когда в лиге появились чернокожие игроки, много лет принципиально отказывался брать их в команду. Компания, управляющая стадионом, после появления надписи демонтировала статую, назвав это «давно напрашивающимся шагом». Сам клуб несколько дней спустя убрал имя Маршалла из командного Зала славы.

Наконец, на команду начали оказывать финансовое давление. После коллективных запросов от своих инвесторов письма с требованием отказаться от названия руководству отправили крупнейшие спонсоры «Вашингтона» — PepsiCo и Nike, производитель одежды также убрал все товары с логотипом «Редскинс» из своего магазина. Вслед за ними с аналогичным призывом выступил FedEx — компания, имя которой носит домашний стадион команды; ее генеральный директор Фредерик Смит также является миноритарным акционером «Вашингтона».

Обновление. 3 июля «Вашингтон» распространил заявление, в котором говорится, что «в свете недавних событий» клуб «тщательно рассмотрит» вопрос о смене названия. НФЛ заявила, что поддерживает такое намерение, а также отметила, что в последние недели обсуждала название клуба с его владельцем.

Григорий Левченко