В Ботсване по неизвестной причине массово умирают слоны Мертвы уже больше 350 животных. Специалисты по защите дикой природы называют это катастрофой

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За последние несколько месяцев в Ботсване от неизвестных причин умерли больше 350 слонов. Специалисты по защите дикой природы называют такое массовое вымирание катастрофой, пишет The Guardian.

Смерти животных начали фиксировать в дельте реки Окаванго с марта. Облетая дельту в мае, представители природоохранных организаций насчитали 169 туш слонов. Во время повторного полета в июне они нашли уже больше 350 туш, большинство из которых лежали возле водоемов. Это беспрецедентно много вне периода засухи, заявил «Би-би-си» директор британской природоохранной организации National Park Rescue Найл Макканн. Умирают слоны обоих полов и любого возраста. Некоторые оставшиеся в живых животные выглядят слабыми и изможденными; это свидетельствует о том, что смертей может быть еще больше.

От чего умирают слоны, до сих пор неизвестно. Сначала предполагалось, что их могли отравить цианидом, который используют браконьеры из соседнего Зимбабве. Но, во-первых, у мертвых слонов не отпиливали бивни, за которыми охотятся браконьеры. Во-вторых, не умирали падальщики — хотя, по словам местных жителей, к тушам слонов слеталось меньше стервятников, чем обычно. По другому предположению, животные могли заразиться сибирской язвой, от которой только в прошлом году в Ботсване умерли больше 100 слонов. Но эту версию уже отвергли, а версию о том, что слоны умирают из-за коронавируса, считают маловероятной.

Специалисты по защите дикой природы считают, что слоны могли заразиться какой-то другой болезнью или отравиться каким-то другим веществом. Местные жители рассказывали, что слоны ходят друг за другом по кругу. По словам Макканна, это может свидетельствовать о каких-то неврологических нарушениях. «Если посмотреть на туши, то видно, что некоторые слоны лежат мордами вниз. Это показывает, что они очень быстро умерли. Другие, которые бродят [по кругу], умирают медленнее, поэтому трудно сказать, о каком токсине может идти речь», — сказал The Guardian Найл Макканн.

Он не исключает, что болезнь (если слонов убила именно она) может быть опасна и для людей, — и возмущен, что власти Ботсваны до сих пор не выяснили причину вымирания животных. Директор департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Сирил Таоло рассказал The Guardian, что ведомство проверяет сообщения защитников животных и уже подтвердило гибель 280 из 350 слонов, о которых те рассказали. Департамент также отправил на экспертизу биологический материал мертвых слонов и ждет результаты в течение следующих недель, заявил Таоло. Он дал понять, что задержки с экспертизой связаны с коронавирусом.

Ботсвана имеет самую крупную популяцию слонов в мире. На территории страны живут около 130 тысяч особей. Примерно 15 тысяч из них обитают в дельте реки Окаванго. В 2014 году в стране был введен запрет на охоту на слонов, но в 2019 году его отменили, так как животные стали уничтожать посевы и нападать на людей. В 2020 году правительство Ботсваны выдало квоту на убийство 272 слонов, первые лицензии были проданы почти за 40 тысяч долларов. Охотничий сезон, который должен был начаться в апреле, отложили из-за коронавируса.

Ольга Корелина