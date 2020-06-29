Самый долгий карантин в России «Критически важных» сотрудников АЭС из-за COVID-19 изолировали в санаториях. Некоторые не могут уехать оттуда уже третий месяц: «Проект»

Санаторий-профилакторий «Орбита», куда отправили на изоляцию сотрудников блочного щита управления Курской АЭС Государственный реестр курортного фонда Министерства Здравоохранения РФ

«Росатом» отправил на изоляцию ключевых работников своих АЭС, пишет «Проект». Речь идет о сотрудниках блочного щита управления (БЩУ) — людях, которые управляют работой реакторов и всех технологических элементов станции. В «Росатоме» их называли «критически важными» работниками, так как без них энергоблок станции не может функционировать, а заменить их очень сложно: чтобы стать сотрудником БЩУ, надо получить лицензию и сдать экзамен. В России действуют 11 АЭС, на них, по «Проекта», работают чуть больше 1000 сотрудников БЩУ. Вероятно, в карантин попали все: весной «Росатом» сообщал о решении изолировать «всех работников, которые обеспечивают непрерывность производственных процессов и работают на ядерных установках».

Сотрудников БЩУ отправили в санатории «Росатома». И под угрозой увольнения запретили их покидать. Атомщиков, с которыми пообщался «Проект», начали свозить в санатории в начале апреля. По словам источника издания с Курской АЭС, их поселили в комнаты по два человека, кормили «сносно», но интернет не работал (связаться с семьей можно было по телефону), уходить от санатория дальше 100 метров запрещалось, на работу возили на автобусе. Источник «Проекта» с Ленинградской АЭС рассказал, что однажды его коллеги ушли из санатория погулять: их быстро вернули и пригрозили уволить. Другие сотрудники БЩУ тоже говорили, что недовольным грозили либо увольнением, либо санкциями: снижением зарплаты или проблемами при переаттестации.

Работники Ленинградской АЭС выкладывали в соцсети видео о своей жизни в изоляции

Изоляция должна была уберечь сотрудников БЩУ от коронавируса. Но они все равно заражались. Собеседник с Курской АЭС рассказал «Проекту», что коронавирус нашли у шести его коллег и пяти работников санатория. «У нас процент заболевших выше, чем на АЭС, среди свободных работников», — сказал он. Собеседник с Ленинградской АЭС рассказал, что заразился сам. Руководство попросило его быстро покинуть санаторий — хотя, когда мужчину убеждали туда приехать, то говорили, что это делается в том числе для того, чтобы он не заразил семью. Глава департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Черемисинов заявил, что в данный момент заболевших среди сотрудников БЩУ нет.

Для изолированных атомщиков организовали голосование «по одобрению пакета поправок в Конституцию». Работникам Курской АЭС, изолированным в санатории, заранее выдали свидетельства участника голосования c QR-кодами. Формально для получения сувениров. При этом на каждом свидетельстве стояло имя сотрудника, а также значилось, что он уже принял участие в голосовании «по одобрению пакета поправок в Конституцию» — то есть, очевидно, проголосовал «за». Сотрудники БЩУ предположили, что с помощью этих сертификатов руководство контролировало явку (о том, что для этих целей используются QR-коды, писала «Медуза» и другие СМИ).

Атомщикам говорили, что изоляция продлится две-три недели. Но для некоторых она продолжается третий месяц. В начале мая, когда в России начали снимать ограничения, руководители разрешили сотрудникам БЩУ некоторых АЭС по очереди ездить домой. Также «Росатом» доплатил изолированным по 30 тысяч рублей. В конце июня некоторых атомщиков стали отпускать из санаториев, но сотрудники БЩУ Ленинградской, Смоленской и Курской АЭС остаются в изоляции. «Проект» называет это самым долгим карантином в России. «Это „комфортное“ заключение всем порядком надоело. И главное, перспектив на освобождение пока не видно», — сказал изданию один из сотрудников ЛАЭС.

Карантин для сотрудников «Росатома» незаконен, считает специалист по трудовому праву Николай Зборошенко. По приезде в санатории атомщики подписали согласие на изоляцию, но Зборошенко утверждает, что подобные документы юридически ничтожны, и даже с ними работодатель не имеет права ограничивать свободу персонала. В свою очередь глава департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Черемисинов заверил, что и сотрудники, и их семьи относятся к ситуации с пониманием: «Вы думаете, мы их держим на цепях [в санаториях]? Они идут в эти санатории, понимая свою ответственность».

Пересказала Ольга Корелина