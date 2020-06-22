Reuters: Кремль поручил крупным частным компаниям прорекламировать голосование по Конституции среди сотрудников

Кремль попросил частные российские компании прорекламировать среди сотрудников голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом пишет Reuters.

Документы, с которыми ознакомилось агентство, названы «Мобилизация в корпорациях 2020». Предполагается, что таким образом Кремль надеется повысить явку 1 июля, пишет агентство.

В частности, в разделе «Дополнительное информирование не проголосовавших на избирательном участке в день голосования», предлагается отправлять таким сотрудникам «напоминание о необходимости проголосовать» — через СМС, сообщения в мессенджерах или по телефону.

Получение таких документов агентству подтвердили три крупных компании. Их названия не приводятся.

Как пишет агентство, компании должны передавать информацию о явке среди сотрудников в некий «Проектный офис» в течение шести дней досрочного голосования. А 1 июля эти данные должны будут отправлять каждые два часа.

Также авторы документа предлагают руководству компаний возможные ответы на «сложные вопросы», которые, теоретически, могут задавать сотрудники.

Один из таких вопросов звучит так: «Правда ли, что Путин меняет Конституцию под себя, чтобы остаться у власти?» Ответ: «Путин как раз делает [это] для нас. Чтобы пришедший на пост президента после него, не смог развалить страну как Горбачев с Ельциным».

Reuters также пишет о готовящихся в регионах викторинах в день голосования («Медуза» рассказывала об этом здесь), на которых можно будет, как утверждается, выиграть квартиры и автомобили.

По данным агентства, участники викторин рядом с избирательными участками будут отвечать на вопросы о российской Конституции. Тех, кто правильно ответит, допустят к розыгрышу, каждому присвоят QR-код.

Такие викторины, пишет Reuters, анонсировали уже девять российских регионов, в том числе Москва. Организаторы в трех регионах сказали агентству, что идея была их собственной.