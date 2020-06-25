Телеканал «Россия» показал часть расследования Навального о тратах на парад Победы. А затем подробно рассказал на ютьюбе, на что ушел миллиард рублей

Авторы программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» показали в прямом эфире часть расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о 974 миллионах рублей, потраченных на парад Победы 24 июня в Москве. Одной из первых внимание на это обратила журналистка «Радио Свобода» Елена Рыковцева.

В начале программы ведущая Ольга Скабеева рассказала о российских оппозиционерах, «так называемых либералах», которые, по ее выражению, «взвыли» из-за прошедшего парада. После этого в телешоу показали высказывания Алексея Навального, сотрудницы ФБК Любови Соболь, музыканта Андрея Макаревича и комика Александра Долгополова.

Чуть меньше минуты в эфире непрерывно показывали только Навального, который, в частности, рассказывал о том, что на доставку военных в Москву потратили 290 миллионов рублей, а на организацию прямой трансляции парада — еще 83,5 миллиона рублей. Кроме того, в программе привели следующие слова Навального: «Вся страна крутит пальцем у виска и говорит: вы обалдели? Да купите лекарств пенсионерам за эти деньги. Дайте какую-то помощь людям».

Ведущий ток-шоу «60 минут» Евгений Попов, комментируя слова Навального, назвал его «тараканом», а также отметил, что никто из критиков парада не привел «настоящей аргументации».

Если вы не готовы смотреть видео полностью, то вот фрагмент только с Навальным

После выхода телешоу на верифицированном ютьюб-канале «60 минут» опубликовали видео эфира под названием «Навальный подсчитал сколько стоит парад Победы в Москве» (авторская пунктуация сохранена). Журналистка «Радио Свобода» Елена Рыковцева опубликовала скриншот с описанием ролика, где подробно рассказывалось, на что ушли деньги, выделенные на подготовку к параду Победы. «Посмотрите описание! До чего подробное и уважительное!» — отметила Рыковцева. Спустя некоторое время название опубликованного видео заменили на «Оппозиция посчитала, сколько стоит парад Победы», а имя Алексея Навального убрали из описания ролика.

Навальный это не комментировал, но ретвитнул несколько твитов об этом. Отдел расследований ФБК, в свою очередь, опубликовал кадр из эфира «России 1» и фото с голосования по поправкам в Конституцию на детской площадке. «Странный день сегодня, конечно», — написали представители ФБК.