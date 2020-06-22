Алексей Никольский / Pool / Reuters / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: Владимир Путин заявил, что если не принять поправку в Конституцию об обнулении сроков, то «года через два вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать». Правильно ли мы понимаем, что российская система государственного управления не способна нормально работать в условиях сменяемости власти? Доволен ли президент выстроенной системой?

Дмитрий Песков: а) Президент доволен выстроенной системой. б) Система доказала свою стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. Это действительно, скажем так, характеристика нашего чиновничьего и национального мира. Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях изменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно.

«Коммерсант FM»: А видят ли в Кремле какую-то другую мотивацию к работе у чиновников, кроме как потенциальная несменяемость президента, особенно у тех, кто будет рыскать глазами?

Дмитрий Песков: Основная мотивация совсем не связана со сменяемостью или несменяемостью президента. Люди, которые приходят на государственную службу, руководствуются гораздо более высокими соображениями. Это работа на государство. Это служение Родине.

«Коммерсант FM»: А вот из тех, кто пришел работать на государство, кто именно может рыскать глазами и перестанет работать в случае, если поправка не будет принята? У президента есть понимание? Могут в Кремле назвать этих людей?

Дмитрий Песков: Могут, но не будут (смеется). Да нет, ну это, конечно, шутка. Сам по себе вопрос абсурдный, да?! Поэтому здесь нужно понимать, что речь идет не о конкретных людях, а речь идет о настроении.

Bloomberg: Но вы можете немножко объяснить? Вы с одной стороны говорите, что люди работают на государство независимо от того, меняется президент или нет. А с другой стороны вот слова президента о том, что обнуление сроков необходимо для того, чтобы не рыскали. То есть если люди работают на государство и не смотрят, кто президент, то почему они тогда рыскают?

Дмитрий Песков: Это не значит, что все это делают. Это абсолютно не взаимоисключающие понятия.

Bloomberg: Но, видимо, это делает такая часть этой системы, которая настолько важна, что для этого приходится менять Конституцию.

Дмитрий Песков: Разные части этой системы могут это делать.

Bloomberg: Правильно, но это значит, что система…

Дмитрий Песков: Конституция меняется далеко не только для этого. В нее вносятся поправки. Здесь нужно быть корректными.

Bloomberg: Хорошо, но эта поправка про возможность того, чтобы президент снова шел на новые сроки, если мы говорим вот в этой конкретной части, то возникает вопрос: если президент доволен системой, которую он построил, то почему же тогда часть этой системы может рыскать, если при этом система в целом работает на государство, а не на конкретного президента? То есть президент доволен системой, которая все-таки может рыскать? Я вот не понимаю, извините.

Дмитрий Песков: Я отдельно вам объясню, хорошо? Наверное, я сейчас уже сказал все, что хотел сказать по этой теме.