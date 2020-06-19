Вторая мировая война началась из-за потакания агрессору, а не двухдневного визита Риббентропа в Москву Статья Путина к 75-летию Победы. Коротко

Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

«Для моих родителей война — это страшные муки блокадного Ленинграда, где умер мой двухлетний брат Витя». Нам нельзя допустить повторения этой трагедии, поэтому я и написал эту статью. Сейчас Россию пытаются обвинить в переписывании истории, но наша позиция подкреплена архивными данными.

Вторая мировая война началась из-за принятого по итогам Первой мировой войны Версальского договора. Он стал для Германии «символом глубокой несправедливости», страна должна была выплатить огромные репарации. Нацисты умело играли на чувстве национального унижения немцев. В отличие от многих тогдашних руководителей стран Европы, Сталин «не запятнал себя личной встречей с Гитлером», которого на Западе считали респектабельным политиком.

Новую войну в Европе сделал неизбежной . Великобритания и Франция бросили Чехословакию на растерзание Германии, заодно с которой действовала Польша. Только СССР вступился за Чехословакию. Европейские страны планировали направить внимание Гитлера на Советский Союз, рассчитывая, что их война обойдет стороной. СССР приложил все усилия для создания антигитлеровской коалиции, но западные страны затягивали переговоры.

В этой ситуации Советский Союз подписал с Германией . Советские руководители видели, что СССР хотят оставить один на один с Германией и стремились выиграть время. Кстати, в 1989 году Советский Союз официально осудил секретные протоколы к пакту. А вот западные страны не спешат каяться. Например, материалы о тайных англо-германских переговорах не рассекречены до сих пор. Призываем все государства быстрее открыть архивы.

Немецкая оккупация Польши в 1939 году лежит на совести тогдашнего польского руководства, которое помешало СССР, Великобритании и Франции заключить военный союз. Англичане и французы не помогли Польше, а руководство страны сбежало в Румынию. СССР ввел войска в восточные области Польши, потому что понял, что вермахт способен быстро оккупировать всю польскую территорию и выйти на подступы к Минску. Это была попытка обеспечить безопасность, и западные страны тогда ее признали.

Советское руководство могло отодвинуть западные рубежи страны вплоть до Варшавы, но не стало этого делать. Что касается присоединения Литвы, Латвии и Эстонии к СССР, оно прошло в соответствии с международным правом и с согласия властей этих стран. В первые годы Второй мировой войны Гитлер не раз пытался склонить Советский Союз к совместным действиям, но получал отказ. Тогда Гитлер понял, что СССР — «главная сила, которая противостоит ему в Европе» и разработал план нападения.

Вторая мировая война — результат роковой цепи событий, «государственного эгоизма», трусости и потакания агрессору, а не двухдневного визита Риббентропа в Москву. Каждая страна совершала ошибки, пытаясь обхитрить других. Но я не хочу быть судьей. Я призываю к диалогу, хотя к нему готовы не все. Чего только стоит резолюция Европарламента, в которой СССР обвинили в развязывании Второй мировой войны наряду с нацистской Германией. Это забвение уроков истории.

В 1941 году СССР столкнулся с самой сильной армией мира и оказался на грани катастрофы. Советские люди совершили невозможное. Именно Советский Союз внес решающий вклад в разгром нацизма — что бы сейчас ни говорили. На долю СССР пришлось 75% всех военных усилий антигитлеровской коалиции. СССР потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания — одного из 127, а США — одного из 320.

Советский Союз, США и Великобритания смогли договориться, и от этого выиграло все человечество. Сегодня, как и в 1945 году, важно проявить политическую волю и вместе обсудить будущее. Мы призываем провести встречу лидеров — постоянных членов Совбеза ООН. Нужно обсудить терроризм, контроль над вооружениями, экономический кризис из-за пандемии. Мы должны доверять друг другу.

Цитаты Путина приведены в кавычках. Полную версию статьи на русском можно прочитать на сайте Кремля, на английском — на сайте американского журнала .

Переcказали Андрей Перцев и Ольга Корелина. При участии Алексея Ковалева