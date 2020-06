«Ее обаяние и волшебный голос поддерживали страну в самые темные времена» В Великобритании в возрасте 103 лет умерла певица Вера Линн

Sean Dempsey / PA / Scanpix / LETA

18 июня в своем доме в графстве Восточный Сассекс в возрасте 103 лет умерла певица и актриса, дама Ордена Британской империи Вера Линн.

У себя на родине Линн получила общенациональную известность в годы Второй Мировой войны. Она вела популярнейшую музыкальную радиопередачу «Искренне Ваша» («Sincerely Yours»), адресованную военным, а также выступала с концертами на линии фронта. По результатам опроса британских военнослужащих в 1939 году, Вере Линн был присвоен негласный титул «Возлюбленной вооруженных сил» («Forces' Sweetheart»).

Одна из самых известных ее песен — «Weʼll Meet Again», ставшая гимном надежды и стойкости в военные годы. Королева Великобритании Елизавета II цитировала строки этой песни в своем недавнем обращении к нации по поводу коронавируса.

Vera Lynn — Weʼll Meet Again (1943) Music Video Vault

Вера Линн — обладательница многих британских наград, а также музыкальных рекордов. Так, в 1952 году она стала первой британской исполнительницей, возглавившей американский чарт с песней «Auf Wiedersehʼn Sweetheart». В это же время в самом первом британском хит-параде она дебютировала сразу с тремя композициями. А в 2009 году в возрасте 92 лет Линн стала старейшей исполнительницей, сумевшей возглавить британский чарт — со сборником хитов «Weʼll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn». Этот рекорд побил в апреле 2020 года 99-летний ветеран Второй Мировой войны Том Мур. Впрочем в мае этого же года альбом Линн снова оказался в чартах, установив очередной рекорд.

Vera Lynn — Auf Wiedersehʼn Sweetheart Decca Records

Соболезнования по поводу смерти Веры Линн выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Обаяние и волшебный голос Веры Линн восторгали и поддерживали нашу страну в самые темные времена. Ее голос будет продолжать жить и возвышать сердца будущих поколений», — написал он у себя в твиттере.

Вот еще несколько песен, по которым запомнится Вера Линн:

Еще одна из популярнейших композиций Веры Линн времен Второй Мировой войны — «The White Cliffs Of Dover» Vera Lynn — Topic

«Thereʼll Always Be an England» — песня 1939 года из кинофильма «Discoveries». С началом войны также обрела популярность в исполнении Веры Линн. Vera Lynn — Topic

Британский стандарт «A Nightingale Sang in Berkeley Square», исполнявшийся в том числе Бингом Кросби, Фрэнком Синатрой, Родом Стюартом и другими. Vera Lynn — Topic

«Land of Hope and Glory» — патриотическая песня, написанная еще в 1901 году. Претендует на статус альтернативного гимна Великобритании. Vera Lynn — Topic

Сингл «I Love This Land» был записан Верой Линн в 1982 году в ознаменование окончания войны Великобритании и Аргентины за Фолклендские острова Vera Lynn — Topic