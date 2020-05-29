Новая акция в поддержку Ильи Азара на Петровке. Задержаны более 20 пикетчиков и журналистов

Евгений Фельдман для «Медузы»

В Москве 29 мая возобновились одиночные пикеты у здания ГУ МВД на Петровке. Участники пикетов требуют освободить арестованного журналиста и муниципального депутата Илью Азара, а также активистов, задержанных на акциях в его поддержку накануне.

Еще утром был задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Политик вышел на пикет с плакатом «Нет полицейским репрессиям! Свободу Илье Азару!», его задержали спустя минуту. Вместе с депутатом были задержаны его помощница Мария Чуприна и активист Вадим Самукин.

Задержание участников пикетов и журналистов у здания ГУ МВД по Москве Meduza

Массовые задержания начались около трех часов дня. Первоначально полицейские уводили в автозак, в основном, тех, кто разворачивал плакаты, однако затем людей, находившихся на месте событий, стали задерживать в случайном порядке. В числе прочих были задержаны журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев — несмотря на то, что они не принимали участия в акции и показали сотрудникам полиции пресс-карты. Для них задержание стало вторым за два дня (накануне Фельгенгауэр и Плющев приходили на Петровку с плакатами). В общей сложности задержаны более 20 человек.

Утром Мосгорсуд принял решение освободить из-под ареста активиста Виктора Немытова. Именно за пикет в поддержку Немытова (а также основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова) был арестован Илья Азар. Суд переквалифицировал административную статью Немытова, находившегося под арестом с 26 мая, с нарушения правил проведения митинга на невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС — в итоге активисту был выписан штраф в размере 20 тысяч рублей, но от его уплаты он было освобожден. Апелляция на арест самого Азара запланирована на 1 июня. Муниципальные депутаты Москвы уже потребовали, чтобы заседание суда состоялось уже в субботу, 30 мая, и пригрозили новыми пикетами.

Григорий Левченко