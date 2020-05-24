Посольство России в США призвало Bloomberg извиниться за статью о низком рейтинге Путина. Но этот рейтинг рассчитал ВЦИОМ

Эдуард Корниенко / Reuters / Scanpix / LETA

Посольство России в США призвало агентство Bloomberg извиниться за публикацию, в которой говорилось о рекордно низком уровне доверия россиян к президенту Владимиру Путину.

Материал Bloomberg, вызвавший претензии посольства, вышел 21 мая. В статье со ссылкой на данные ВЦИОМ указывалось, что рейтинг доверия Владимира Путина опустился до рекордно низких 27%, агентство связывало это с «усилением кризиса из-за коронавируса». В статье приводилась сравнительная таблица рейтинга Путина и других политиков за несколько последних месяцев и отмечалось, что эти данные показывают количество россиян, которые «назвали Путина как одного из политиков, которым они доверяют».

Посольство привело данные из другого опроса ВЦИОМ, согласно которым рейтинг доверия Путина составляет 67,9%. «Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивых ложных визуальных образов об „отрицательной динамике“ в России. На этот раз объектом махинаций стал „рейтинг“ президента Путина», — говорится в сообщении. Дипломаты призвали редакцию «проявить профессионализм и объективность» и принести извинения своей аудитории за «очередную дезинформацию».

У ВЦИОМ есть два рейтинга, в которых исследуется доверие Владимиру Путину. В первом из них социологи задают открытый вопрос «Кому из политиков вы доверяете?», в ответ на который респонденты должны сами назвать фамилии. В материале Bloomberg ссылался именно на этот вопрос — соответствующие данные есть на сайте ВЦИОМ. Они показывают, что с декабря 2018 года рейтинг доверия к Путину снизился на 10 процентных пунктов.

Участникам второго исследования задается закрытый вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». Рейтинг на основе закрытого вопроса ВЦИОМ начал измерять с мая 2019 года, после того популярность Путина по методике с открытым вопросом упала до рекордно низких значений. Посольство привело цифры как раз из этого опроса (страница, копия).

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил, что в статье Bloomberg были использованы данные социологической службы, но заявил, что журналисты «совершенно неверно» их интерпретировали. «Это только демонстрирует их глупость или ангажированность», — сказал Федоров.

За последние несколько дней МИД РФ уже несколько раз высказывал претензии к материалам Bloomberg о России. 20 мая посольство РФ обвинило Bloomberg в «неприкрытом подлоге» данных о количестве больничных коек в стране. Дипломаты обратили внимание, что в одном из материалов была искажена статистика Всемирного банка о количестве коек в РФ и странах ОЭСР. После этого агентство исправило статью.

В середине мая ведомство критиковало агентство за заголовок «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских» у статьи, в которой рассматривался вопрос относительно низкой смертности от коронавируса в России. В итоге заголовок был дважды изменен.

Григорий Левченко