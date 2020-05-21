На крупнейшем месторождении золота в Красноярском крае у более чем тысячи рабочих обнаружили COVID-19. Регион вышел в лидеры по приросту заболеваемости

Полевой госпиталь в поселке Еруда в Красноярском крае. 20 мая 2020 года Минобороны РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

В больнице в Красноярске 21 мая умер сотрудник Олимпиадинского ГОК, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию. Это первый случай смерти работника предприятия, где за последние две недели заразились несколько сотен человек — это примерно треть от всех случаев заболевания на территории 2,8-миллионного Красноярского края.

Олимпиадинское месторождение золота, расположенное примерно в 400 километрах к северу от Красноярска, — одно из крупнейших в России; его разработку ведет компания «Полюс», принадлежащая семье Сулеймана Керимова. На самом месторождении работают 3,3 тысячи человек, а вахтовый поселок Еруда рассчитан на единовременное пребывание 5,5 тысячи человек.

О первых случаях заражения на Олимпиадинском ГОК стало известно 6 мая. Тогда сообщалось, что коронавирус подтвердился у трех рабочих. Затем число заболевших стало резко возрастать: 9 мая вирус обнаружили у 89 человек, 13 мая — у 303 человек, 18 мая — у 866 человек. 21 мая в компании заявили, что тесты показали положительный результат у 1191 сотрудника.

В «Полюсе» подчеркивали, что такое большое количество выявленных случаев обусловлено сплошным тестированием, которое компания проводит за свой счет для всех шести тысяч работников. При этом у подавляющего большинства, отмечали в компании, заболевание протекает бессимптомно.

Из-за вспышки на ГОК Красноярский край вышел на четвертое место в России по приросту новых заболевших — после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Так, 20 мая в официальную статистику региона попали 504 новых диагноза, 440 из них пришлись на работников месторождения.

Для помощи в борьбе со вспышкой ковида на месторождении были задействованы силы Минобороны. За несколько дней военнослужащие развернули в Еруде многофункциональный госпиталь на 100 человек и полевой обсервационный лагерь на тысячу койко-мест, а также провели дезинфекцию десятков объектов общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров. К этим работам в общей сложности были привлечены более 400 военнослужащих и более 100 единиц специальной техники.

Из-за вспышки ковида на Олимпиадинском ГОК губернатор Красноярского края Александр Усс еще 12 мая отложил смягчение режима самоизоляции. Первоначально планировалось, что к первому этапу смягчения перейдут уже в середине месяца, однако в итоге соответствующий указ был подписан только 20 мая: в соответствии с ним с 25 мая разрешается работа парикмахерских и салонов красоты. При этом разрешения на свободные прогулки, которое Роспотребнадзор рекомендует включать в первый этап смягчения ограничений, в указе нет.

Григорий Левченко