Опубликованы записи разговоров, в которых Джо Байден просил Петра Порошенко уволить генпрокурора. На Украине начали расследование

Carlos Barria / Reuters / Scanpix / LETA

Генеральная прокуратура Украины начала расследование в связи с опубликованными накануне аудиозаписями разговоров между, предположительно, Петром Порошенко, Джо Байденом и Джоном Керри. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что эти беседы могут стать основой для приговоров бывшему руководству страны. «Я думаю, что это не последний звонок, который услышат украинцы. Я знаю, что это может быть воспринято и квалифицировано как государственная измена», — заявил Зеленский.

По данным «Украинской правды», расследование ведется по статьям об измене и о злоупотреблении властью.

Аудиозаписи 19 мая опубликовал внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. По его словам, они были сделаны в 2015 и 2016 годах. На записях слышны три голоса. Как утверждает Деркач, это голоса Петра Порошенко, Джо Байдена и Джона Керри, которые на тот момент занимали посты президента Украины, вице-президента США и госсекретаря США соответственно. Депутат заявил, что записи делал Порошенко, а он сам получил их от неких «журналистов-расследователей», фамилии которых он не назвал.

На записях, в частности, Керри и Байден требуют от Порошенко заменить генпрокурора Украины Виктора Шокина. Керри в одной из бесед говорит, что Шокин «заблокировал реформу очищения генпрокуратуры», а Байден в другой беседе напрямую увязывает отставку генпрокурора с предоставлением кредитных гарантий Украине на миллиард долларов. В еще одном разговоре Порошенко спрашивает мнения Байдена относительно того, подойдет ли на пост генпрокурора .

«Именно ради одного миллиарда Петр Алексеевич слил генпрокурора Шокина, который расследовал и в итоге вышел на Байденов», — отметил Деркач, представляя запись.

Аудіозапис розмови Джо Байдена та Петра Порошенко від 18 лютого 2016 року NABU Leaks

На другой записи Байден требовал от Порошенко национализировать Игоря Коломойского, которого он характеризовал как «занозу в заднице» и «проблему для всех».

В партии Порошенко «Европейская солидарность» назвали записи сфабрикованными. «По сути это российская провокация, которая не имеет ничего общего с действительностью. Ее цель — подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, за 5 лет выстроенную президентом Петром Порошенко, вернуть наше государство в зону российского влияния и ослабить международную проукраинскую коалицию», — заявили представители партии Порошенко. Там назвали депутата Деркача «представителем пятой колонны, известным связями с Россией».

Григорий Левченко