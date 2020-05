Microsoft анонсировала Windows-планшет Surface Go 2 за 399 долларов. А еще новый ноутбук и наушники

Microsoft

Планшет Surface Go 2

Компания Microsoft представила новый планшет Surface Go 2. Он придет на смену самому маленькому планшету компании Surface Go, который вышел в августе 2018 года. Главное отличие новой модели — увеличенный дисплей диагональю 10,5 дюйма (вместо 10 дюймов в оригинальной версии). Размеры планшета остались теми же, но рамки стали меньше, отмечает The Verge. Кроме того, компания увеличила время автономной работы батареи с 9 до 10 часов.

Microsoft Surface

Базовая модель планшета получила процессор Intel Pentium Gold, 4 гигабайта оперативной памяти и карту памяти eMMC на 64 гигабайта. Стоимость устройства — 399 долларов. По такой цене планшет начнут продавать 12 мая в 21 стране (Россия не входит в их число), а в следующие месяцы — в остальном мире. Модель с таким же процессором, 8 гигабайтами оперативной памяти и SSD на 128 гигабайт стоит 549 долларов.

Также доступна модель Surface Go 2 с процессором восьмого поколения Core m3, 8 гигабайтами оперативной памяти и SSD на 128 гигабайт. Эта версия планшета стоит 629 долларов. Аналогичная LTE-модель стоит уже 729 долларов, а с SSD на 256 гигабайт — 879 долларов. Чехлы со встроенной клавиатурой Type Cover продаются отдельно и стоят от 99 долларов.

Ноутбук Surface Book 3

Также Microsoft анонсировала выход ноутбука Surface Book 3, который компания называет своим самым мощным ноутбуком. Его производительность на 50% выше, чем у Surface Book 2, вышедшего в ноябре 2017 года, а время автономной работы, по заявлению производителя, достигает 17,5 часа. Доступны два варианта: 13,5- и 15-дюймовая модели. В дизайне ноутбука ничего не поменялось, как и в предыдущей версии дисплей может работать отдельно от клавиатуры как планшет. Ноутбук оснащен четырехъядерным процессором Intel Core десятого поколения: у младшей модели это Core i5, у старшей — Core i7. Цена на них составляет 1599 и 2299 долларов соответственно.

Microsoft Surface

Базовая 13,5-дюймовая модель ноутбука получила интегрированную видеокарту Intel Iris Plus. Также есть версия с видеокартой Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q за 1999 долларов. В базовом 15-дюймовом ноутбуке установлена видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, а версия с более мощной картой Nvidia Quadro RTX 3000 стоит уже 3499 долларов. Эта модель предназначена «для дизайнеров и профессионалов, которым нужна мощность», сказал The Verge вице-президент Microsoft Робин Сейлер. В США и Канаде продажи стартуют 21 мая, в следующие недели — на других рынках.

А также новые наушники

Компания также объявила дату начала продаж беспроводных наушников-вкладышей Surface Earbuds с сенсорным управлением, которые, очевидно, призваны составить конкуренцию AirPods от Apple. Эти наушники должны были появиться еще в конце 2019 года, но старт их продаж отложили. Наушники интегрированы с программным обеспечением Microsoft Office 365. Например, с их помощью можно надиктовать тексты в Microsoft Word или воспроизвести письма в приложении Outlook Mobile для iOS. Surface Earbuds стоят 199 долларов, что меньше первоначально заявленных 249 долларов, их начнут продавать 12 мая.

Microsoft Surface

Кроме того, Microsoft представила Bluetooth-наушники Surface Headphones 2 черного цвета. Дизайн остался прежним, но, как отмечает компания, амбушюры получили возможность поворачиваться на 180 градусов, что может быть удобно, если носить наушники на шее. Также увеличено время автономной работы — с 15 до 20 часов, и, как заверяют в компании, можно получить почти час работы после пятиминутной зарядки. Как и у оригинальных наушников, Surface Headphones 2 имеют 13 уровней шумоподавления. Помимо этого наушники имеют интеграцию с Microsoft Office 365. Цена устройства — 249 долларов. Продажи Surface Headphones 2 также начнутся 12 мая.

Microsoft

Александр Бакланов