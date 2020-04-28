Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: Ректор ВШЭ рассказал, что для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность. Согласны ли с такими оценками в Кремле?

Дмитрий Песков: Вы знаете, мы сейчас читаем очень много попыток проанализировать ситуацию, мы читаем с вами очень много прогнозов, очень много вердиктов разным группам населения, разным отраслям промышленности и производства, разным участникам экономической жизни. Очевидно одно: ситуация непростая. Безусловно, она очень сложная, она требует большой слаженной работы от руководства страны, от правительства, от руководства регионов и от участников экономической жизни. Да, переживаются трудности, но при этом понятно, что нужно делать, чтобы их пережить. Кто будет под большим или меньшим ударом, давайте мы все-таки определимся по мере развития ситуации. Еще раз повторяю, слишком много этих попыток проанализировать ситуацию, и очевидно, что настолько беспрецедентна вот эта угроза коронавируса и последствий, которые спровоцировала эта угроза для экономической жизни, что большей частью многие попытки проанализировать они вряд ли, что называется, попадут в яблочко, вряд ли можно их считать верными.

«Коммерсант FM»: А есть ли план у Кремля, как не допустить того, чтобы средний класс стал бедным?

Дмитрий Песков: Нет, такого плана нет. Его и не должно быть. Есть меры поддержки всего населения. Выделять только средний класс, конечно, это совершенно неверный подход. Внимательно ознакомьтесь с двумя пакетами, которые уже были обнародованы. И ведется работа по мониторингу ситуации.

«Коммерсант FM»: Но сохранять средний класс в Кремле стремятся?

Дмитрий Песков: Любая страна стремится, а как же?! Это не «в Кремле», а любое государство стремится.

«Коммерсант»: Просто ранее Владимир Путин говорил, что у нас средний класс — это 70% населения, те, кто получает полторы минимальные зарплаты, примерно 17–18 тысяч рублей. Такой средний класс?

Дмитрий Песков: Когда об этом говорил Владимир Путин, он говорил о разных методиках определения среднего класса. В первую очередь методиках международных организаций. Я сейчас точно не помню, чью методику он тогда вспоминал, но тем не менее, когда он приводил эти цифры, он оперировал именно вот этой методикой.

«Коммерсант FM»: То есть Кремль хочет сохранить другой средний класс?

Дмитрий Песков: Речь идет о необходимости минимизации последствий коронавирусного кризиса для всех людей в нашей стране, не выделяя среднего класса. Вы знаете, что в первом пакете были меры, которые были направлены на поддержку в первую очередь нуждающихся, самых низкооплачиваемых слоев населения. Именно это являлось и является приоритетом.