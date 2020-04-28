Средний класс в России рискует обеднеть в результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в интервью РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — сказал он. Эта тенденция затронет в первую очередь экономику услуг и экономику впечатлений, добавил Кузьминов.

По прогнозам ВШЭ, уровень безработицы в России в 2020 году составит от 8 до 9,5% и будет продолжать расти так, что к 2024 году безработица все еще будет превышать докризисный уровень 2019 года.