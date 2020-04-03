Лидер «Альянса врачей» привезла в Новгородскую область маски для медиков. Ее дважды задержали и избили

Главу профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасию Васильеву дважды задержали в Окуловке Новгородской области, куда она привезла средства индивидуальной защиты местным медикам.

В первый раз Васильеву и сопровождавших ее людей задержали днем 2 апреля на трассе у Окуловки и доставили в ОВД. Несмотря на задержание, участники профсоюза смогли передать двум местным больницам больше 500 респираторов, защитные комбинезоны, очки и перчатки.

На активистов составили протоколы по новой статье о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, сообщает «ОВД-Инфо». Участники профсоюза провели в отделе полиции почти весь день. Около 22 часов их отпустили, после чего Анастасию Васильеву вновь задержали.

В «Альянсе» описали задержание как нападение. Васильеву ударили в солнечное сплетение, сообщил правозащитник Динар Идрисов. В профсоюзе также подозревают, что у Васильевой может быть сотрясение мозга. К ней долгое время не пускали медика скорой помощи. На Васильеву составили административный протокол по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Активистка провела ночь в ОВД.

В конце марта «Альянс врачей» по просьбе медиков начал собирать для российских больниц средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. После того, как профсоюз объявил сбор средств, лидера профсоюза Анастасию Васильеву вызвали в Следственный комитет.

Александр Бакланов