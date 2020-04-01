Рождение диктатуры Из-за коронавируса премьер-министру Венгрии Виктору Орбану дали почти неограниченную власть. В Европе возмущены

Zoltan Mathe / MTI / AP / Scanpix / LETA

Национальное собрание Венгрии одобрило закон о борьбе с коронавирусом (в стране, по данным на 1 апреля, 525 зараженных и 20 умерших), который дает премьер-министру страны Виктору Орбану и его кабинету широкие дополнительные полномочия. За документ проголосовали две трети депутатов парламента, большинство мест в котором занимает возглавляемая Орбаном партия «Фидес». Следом закон подписал президент Венгрии Янош Адер.

Закон на неопределенное время продлевает режим чрезвычайного положения, введеный в Венгрии 11 марта. В период ЧП в стране отменяются выборы и референдумы, а Орбан может «приостановить действие определенных законов, отступить от законодательных положений и принять другие чрезвычайные меры» для защиты граждан. Также закон вводит наказание до пяти лет тюрьмы за распространение ложной информации о коронавирусе и до восьми лет тюрьмы за несоблюдение карантина.

Венгерские оппозиционные партии и правозащитные организации заявили, что закон отстраняет от власти парламент и может использоваться против журналистов независимых СМИ, которых власти уже обвиняли в фейках. Критики закона также опасаются, что Орбан не захочет ослаблять собственную власть после окончания эпидемии (режим ЧС, введенный во время в Европе, сохраняется до сих пор). Парламентская оппозиция хотела ограничить режим ЧП 90 днями с возможностью продления, но провести эту поправку не удалось.

Противники Орбана считают, что он воспользовался эпидемией, поскольку опасается падения собственной популярности. Так, оппозиция одержала победу на выборах мэра столицы страны Будапешта осенью 2019 года.

Правительство Венгрии утверждает, что все нападки безосновательны. Президент, которого СМИ называют союзником премьера, заявил, что дополнительные полномочия Орбана касаются только мер по борьбе с коронавирусом и ликвидации последствий эпидемии, а после того, как она закончится, будут отозваны (для этого снова понадобятся две трети голосов парламента и подпись президента, отмечает Politico). По словам Адера, новый закон не противоречит конституции Венгрии и международным обязательствам страны.

Тем не менее расширение полномочий Орбана вызвало беспокойство не только внутри Венгрии, но и в Евросоюзе. Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что «никому не позволено использовать пандемию, чтобы попирать наши свободы». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила странам-членам ЕС, что экстренные меры для борьбы с коронавирусом должны быть адекватны угрозе и временны. Правда, в заявлении фон дер Ляйен не упоминалось слово «Венгрия», обратила внимание The New York Times.

Другие западные политики высказались жестче. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил о появлении «диктаторского режима» в Венгрии и призвал исключить страну из органов управления ЕС. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци и бывший советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс призвали вообще исключить Венгрию из Евросоюза. Это маловероятно — как минимум потому, что процедура исключения не предусмотрена в учредительных документах Евросоюза, отмечает Foreign Policy.

Виктор Орбан, возглавлявший правительство Венгрии в 1998-2002 годах и вернувшийся к власти в 2010-м, имеет репутацию одного из самых последовательных критиков западноевропейской либеральной демократии. Самого же Орбана обвиняют в ущемлении прав мигрантов и ЛГБТ, наступлении на академические свободы, усилении контроля над СМИ и судами. В 2018 году Европарламент запустил штрафную процедуру против Венгрии из-за предполагаемого нарушения ценностей ЕС. Если нарушение будет доказано, стране грозят санкции вплоть до приостановки права голоса в .

Ольга Корелина