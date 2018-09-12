Европарламент предложил наказать Венгрию за «угрозу нарушения ценностей ЕС»
Депутаты Европарламента проголосовали за начало штрафной процедуры против Венгрии из-за риска нарушения в стране ценностей Евросоюза. Это первый в истории случай, когда Европарламент решает запустить такую процедуру в отношении страны-члена ЕС.
Беспокойство депутатов, как сообщается на сайте парламента, вызывает ситуация с независимостью судебной системы, свободой самовыражения, правами меньшинств и мигрантов, а также коррупция.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Европарламента шантажом и оскорблением своей страны, передает BBC News, и объявил автора доклада про ситуацию в Венгрии Джудит Саргентини в искажении фактов.
В 2017 году этим правом впервые воспользовалась Еврокомиссия, запустив аналогичную процедуру в отношении Польши.
Правительство Виктора Орбана, который в 2018 году был избран на третий срок, активно использует антииммигрантскую и антизападную риторику. Одним из последних поводов для критики Венгрии со стороны ЕС стал пакет законов под названием «Стоп Сорос», который вводит уголовное наказание за помощь нелегальным мигрантам.