Европарламент предложил наказать Венгрию за «угрозу нарушения ценностей ЕС»

Европарламент
15:08, 12 сентября 2018
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Депутаты Европарламента проголосовали за начало штрафной процедуры против Венгрии из-за риска нарушения в стране ценностей Евросоюза. Это первый в истории случай, когда Европарламент решает запустить такую процедуру в отношении страны-члена ЕС.

Беспокойство депутатов, как сообщается на сайте парламента, вызывает ситуация с независимостью судебной системы, свободой самовыражения, правами меньшинств и мигрантов, а также коррупция.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Европарламента шантажом и оскорблением своей страны, передает BBC News, и объявил автора доклада про ситуацию в Венгрии Джудит Саргентини в искажении фактов.

В 2017 году этим правом впервые воспользовалась Еврокомиссия, запустив аналогичную процедуру в отношении Польши.
Правительство Виктора Орбана, который в 2018 году был избран на третий срок, активно использует антииммигрантскую и антизападную риторику. Одним из последних поводов для критики Венгрии со стороны ЕС стал пакет законов под названием «Стоп Сорос», который вводит уголовное наказание за помощь нелегальным мигрантам.

Ситуация в Венгрии. Репортаж «Медузы»

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