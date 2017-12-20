Еврокомиссия предложила Совету ЕС признать, что реформы судебной системы Польши ставят под угрозу ценности Евросоюза, а именно верховенство закона.

Речь идет о формальной процедуре, предусмотренной статьей № 7 договора о Европейском союзе. Ранее она ни разу не применялась.

В случае одобрения этого предложения Европарламентом и 22 из 27 членов Совета ЕС, орган должен будет единогласно признать факт нарушения Польшей ценностей ЕС. Тогда против страны могут быть введены санкции — в частности, ее могут лишить права голоса в Совете.

В Еврокомиссии заявили, что на протяжении двух лет указывали властям Польши на несоответствие реформ европейским законам. Всего за это время в Польше приняли 13 законов, которые так или иначе позволяет исполнительной и законодательной власти вмешиваться в действия судебной власти, сказано в пресс-релизе органа.

«В отсутствие судебной независимости возникают серьезные вопросы об эффективном применении европейских законов — от защиты инвестиций до взаимного признания решений в самых разных областях, от решений об опеке над детьми до исполнения европейских ордеров на арест», — заявили в Еврокомиссии.

У Польши есть три месяца, чтобы принять меры согласно рекомендациям Еврокомиссии. Представитель правящей партии «Право и справедливость» назвала решение Еврокомиссии «абсолютно политическим», передает Reuters.