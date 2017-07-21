Реформы в Польше: 1. Отменить независимость судов ✅ 2. Отменить независимость государственных медиа ✅ 3. Запретить аборты ❌

Больше недели в Варшаве и других городах Польши продолжаются митинги и протестные выступления. Оппозиционеры и многие местные жители протестуют против судебной реформы правящей партии «Право и справедливость» — она подчиняет суды польскому Минюсту, то есть фактически лишает судебную власть в Польше независимости. Это уже не первое действие правительства «Партии и справедливости», резко критикуемое обществом: в начале 2016 года в Польше реформировали государственные СМИ, значительно ограничив их независимость, а несколькими месяцами позже Сейм пытался запретить в стране аборты. Оппозиция обвиняет правящую партию в попытке совершения государственного переворота, а европейские чиновники Брюсселя — в разрушении демократических институтов страны. «Медуза» коротко рассказывает о самых громких инициативах консервативного правительства Польши.

Наступление на свободу слова

Партия «Право и справедливость» пришла к власти в Польше, получив 51% голосов на парламентских выборах в октябре 2015 года. Партию основали в 2001 году братья Лех и Ярослав Качиньские; с тех пор «Право и справедливость» оставалась заметной консервативной силой в Польше — однако до 2015-го ей ни разу не удавалось получить в Сейме большинство. За несколько месяцев до парламентских выборов в Польше состоялись выборы президента, на которых победил Анджей Дуда, бывший член «Партии и справедливости».

Уже в январе 2016 года новое правительство начало консервативные преобразования, начав с реформы государственных СМИ. По новому закону о теле- и радиовещании министр финансов Польши получил право назначать состав руководства таких медиа и изменять их уставы. После того, как поправки вступили в силу, работы лишились около 140 журналистов, включая руководителей редакций. Как писало Deutsche Welle, некоторые ушли сами, другим угрожали увольнением, пока они добровольно не согласились расторгнуть контракты и принять символические компенсации.

Одним из первых шагов нового руководства Польского общественного телевидения (TVP) оказался запрет на прямые включения с антиправительственных демонстраций. Оппозиция назвала это ударом по свободе слова.

Выступления против нового закона о СМИ прошли во всех крупных городах Польши, а также в Праге. Европейский вещательный союз (EBU) опасается, что закон наносит урон польской прессе и снижает ее независимость. Ассоциация европейских журналистов заявила, что закон позволит назначать в руководство СМИ людей, разделяющих партийные интересы.

Ситуация также привлекла внимание Еврокомиссии, которая назначала слушания по проблеме свободы СМИ в Польше, попросив правительство страны разъяснить предложенные поправки и подчеркнув важность защиты свободы СМИ. Рейтинговое агентство Standard & Poorʼs понизило долгосрочный суверенный рейтинг Польши на одну ступень — с А- до BBB+ с негативным прогнозом, отметив, что в течение двух лет возможно новое понижение.

Попытка запретить аборты

В октябре 2016 года Польшу охватили новые массовые протесты — из-за законопроекта о полном запрете искусственного прерывания беременности, который Сейм одобрил в первом чтении. Законопроект предусматривал наказание до пяти лет лишения свободы за аборты для женщин и вводил уголовную ответственность для врачей, проводивших подобные операции.

Петиция за отмену законопроекта собрала около 450 тысяч подписей. После этого депутаты проголосовали за отклонение законопроекта (352 голосами против 58).

Законопроект в итоге осудила Католическая церковь, которая изначально не была против: польские епископы заявили, что хотя и поддерживают запрет на аборты, не могут одобрить прописанное в законе наказание для женщин.

Попытка ужесточить законодательство Польши в этой области была примечательна еще и тем, что в стране и так действует практически полный запрет на аборты. С 1993 года делать такие операции можно только в исключительных случаях — таких как угроза жизни матери и повреждение плода, либо если беременность в результате изнасилования или инцеста. В Европейском суде по правам человека уже рассматривались дела о гибели женщин в результате подпольных операций по прерыванию беременности.

Подчинение судов правительству

15 июля 2017 года Сенат Польши проголосовал за судебную реформу. Законопроекты о Национальном судебном совете и структуре судов были приняты большинством в 57 голосов против 29 голосов против.

Согласно этим законопроектам, Верховный суд Польши переходит в подчинение министерству юстиции. Глава Минюста получает право назначать судей окружных и апелляционных судов без согласования с представителями судебных органов. Верховный суд расширяется с девяти судей до 15. Кроме того, меняется порядок формирования Национального судебного совета — конституционного органа, который гарантирует независимость судов. Его членов будет выбирать парламент, а не судейское сообщество, как сейчас.

Польская оппозиция раскритиковала реформу, обвинив «Право и справедливость» в попытке совершения государственного переворота и установления диктатуры. Пятеро бывших судей Конституционного трибунала выступили с заявлением, в котором говорится, что в результате реформы Польша лишится статуса демократического государства. Против реформы выступил и бывший президент Польши Лех Валенса.

Еврокомиссия заявила, что реформа уничтожает независимость судов в Польше, призвала отложить ее проведение и пригрозила в противном случае санкциями. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в ответ сказал, что внешним ведомствам не следует вмешиваться в ход польских реформ.

20 июля закон о судебной реформе был принят Сеймом. Накануне президент Анджей Дуда предложил компромисс: Национальный судебный совет должен формироваться 60 процентами голосов депутатов парламента, а не простым большинством. По мнению Дуды, это вынудит партию власти искать сторонников среди других фракций.