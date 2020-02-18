Крупнейший в мире пассажирский самолет «завис» над взлетной полосой из-за урагана в Великобритании. Вот как это было

Пассажирский самолет авиакомпании Etihad Airways, выполнявший рейс из Абу-Даби в Лондон, «завис» над взлетно-посадочной полосой в лондонском аэропорту Хитроу из-за урагана «Деннис». Видео посадки самолета было опубликовано на ютьюб-канале SpeedbirdTV.

Storm Dennis London Great Flying- Turbulent weather- great pilots SpeedbirdTV

Инцидент произошел 15 февраля с самолетом Airbus A380. Это самый большой пассажирский лайнер в мире, его максимальный вес при посадке составляет 394 тонны. На видеозаписи видно, как из-за сильного ветра самолет на несколько секунд как будто зависает над взлетно-посадочной полосой и приземляется под углом. О пострадавших при посадке лайнера не сообщается. По информации Euronews, пассажиры рейса благодарили пилотов в соцсетях.

Шторм «Деннис» стал вторым ураганом, который обрушился на Великобританию за последний месяц. Он начался в минувшие выходные и сопровождался ливнями (в некоторых районах выпало более половины месячной нормы осадков), наводнениями и порывами ветра до 146 километров в час. Были отменены сотни авиарейсов, остановлено движение поездов на десятках направлений. В результате урагана погибли по меньшей мере четыре человека.

Ольга Корелина