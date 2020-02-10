Самолет British Airways долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время. Благодаря урагану

Пассажирский самолет авиакомпании British Airways установил новый рекорд скорости трансатлантического перелета для . Об этом сообщает сервис Flightradar, который отслеживает перемещения воздушных судов.

9 февраля рейс British Airways преодолел расстояние между Нью-Йорком и Лондоном за 4 часа 56 минут. Предыдущий рекорд, по данным Flightradar, принадлежал самолету авиакомпании Norwegian, который пролетел по этому маршруту за 5 часов 13 минут. Среднее же время полета составляет 6 часов 13 минут.

Как пишет BBC News, скорость борта British Airways достигала 1327 километров в час. Он смог развить ее благодаря сильному попутному ветру, вызванному ураганом «Кияра». «Наши пилоты максимально использовали погодные условия, чтобы пассажиры вернулись в Лондон гораздо раньше времени», — заявили в British Airways.

В авиакомпании отметили, что абсолютный рекорд скорости перелета между Нью-Йорком и Лондоном принадлежит сверхзвуковому самолету «Конкорд», который в 1996 году преодолел расстояние между двумя городами за 2 часа 53 минуты, пишет The Independent.

Ураган «Кияра» пришел в западную и северную Европу 9 февраля и стал для Великобритании худшим ураганом за семь лет. Из-за него в стране отменили сотни авиарейсов, поездов и паромов, а также несколько публичных мероприятий.