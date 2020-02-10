Самолет British Airways долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время. Благодаря урагану
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways установил новый рекорд скорости трансатлантического перелета для дозвуковых самолетов. Об этом сообщает сервис Flightradar, который отслеживает перемещения воздушных судов.
9 февраля рейс British Airways преодолел расстояние между Нью-Йорком и Лондоном за 4 часа 56 минут. Предыдущий рекорд, по данным Flightradar, принадлежал самолету авиакомпании Norwegian, который пролетел по этому маршруту за 5 часов 13 минут. Среднее же время полета составляет 6 часов 13 минут.
Как пишет BBC News, скорость борта British Airways достигала 1327 километров в час. Он смог развить ее благодаря сильному попутному ветру, вызванному ураганом «Кияра». «Наши пилоты максимально использовали погодные условия, чтобы пассажиры вернулись в Лондон гораздо раньше времени», — заявили в British Airways.
В авиакомпании отметили, что абсолютный рекорд скорости перелета между Нью-Йорком и Лондоном принадлежит сверхзвуковому самолету «Конкорд», который в 1996 году преодолел расстояние между двумя городами за 2 часа 53 минуты, пишет The Independent.
Ураган «Кияра» пришел в западную и северную Европу 9 февраля и стал для Великобритании худшим ураганом за семь лет. Из-за него в стране отменили сотни авиарейсов, поездов и паромов, а также несколько публичных мероприятий.