новости
Последствия урагана «Киара» в Европе. Фото и видео
Источник: Meduza
В воскресенье, 9 февраля, ураган «Киара» принес сильные ливни и ветер на всю территорию Великобритании. Стихийное бедствие привело к отмене авиарейсов, перекрытиям дорог и закрытию мостов, переносу спортивных соревнований. Королева Елизавета II по соображениям безопасности была вынуждена первый раз в истории пропустить воскресную службу. В некоторых районах страны реки вышли из берегов; тысячи домов из-за разорванных линий электропередач остались без света. Ураган также привел к ухудшению погоды и ливням во Франции, Нидерландах, Бельгии, Германии.