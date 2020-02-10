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Последствия урагана «Киара» в Европе. Фото и видео

Источник: Meduza
Glyn Kirk / AFP / Scanpix / LETA

В воскресенье, 9 февраля, ураган «Киара» принес сильные ливни и ветер на всю территорию Великобритании. Стихийное бедствие привело к отмене авиарейсов, перекрытиям дорог и закрытию мостов, переносу спортивных соревнований. Королева Елизавета II по соображениям безопасности была вынуждена первый раз в истории пропустить воскресную службу. В некоторых районах страны реки вышли из берегов; тысячи домов из-за разорванных линий электропередач остались без света. Ураган также привел к ухудшению погоды и ливням во Франции, Нидерландах, Бельгии, Германии.

Эпплби, графство Камбрия
SWNS / Scanpix / LETA
Дувр, графство Кент
Stephen Lock / Zuma / Scanpix / LETA
Упавшее 106-летнее дерево в Кембридже
James Linsell-Clark / SWNS / Scanpix / LETA
Хебден-Бридж, графство Западный Йоркшир
Oli Scarff / AFP / Scanpix / LETA