Японский миллиардер ищет спутницу для полета в космос Знакомство и отбор пройдут в эфире реалити-шоу

Kim Kyung-Hoon / Reuters / Scanpix / LETA

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о поиске спутницы для путешествия к Луне. Знакомству и выбору женщины будет посвящено реалити-шоу на стриминговом сервисе Abema.TV. Кастинг участниц уже объявлен.

«Он давно мечтает о путешествии в космос. В такое особенное место он хочет отправиться вместе с кем-то особенным», — говорится на сайте, посвященном реалити-шоу. В сообщении подчеркивается, что 44-летний Маэдзава ищет спутницу жизни.

До 17 января на сайте реалити-шоу принимаются заявки от потенциальных участниц старше 20 лет. Маэдзава ищет свободную девушку с «яркой индивидуальностью», которая хочет полететь в космос и готова участвовать в подготовке к полету. Ему также важно, чтобы избранница хотела «жить полной жизнью и мечтала о мире во всем мире».

«Я заработал свою долю денег, социального статуса и славы. Но теперь я перезапускаю свою жизнь. Мне 44, подступает чувство пустоты и одиночества, и я думаю об одном: любви к единственной женщине», — заявил Маэдзава. По его словам, сначала он хотел отказаться от предложения участвовать в шоу, но потом понял, что такой шанс может больше не представиться.

Как пишет The Guardian, недавно Маэдзава расстался с моделью и актрисой Аямэ Горики и снова готов к отношениям.

Отбор участниц запланирован на 25-26 января, с середины февраля начнется серия свиданий, а в конце марта миллиардер сделает окончательный выбор.

Полет на корабле, который выведет в космос ракета-носитель BFR (Big Falcon Rocket), должен состояться в 2023 году. Планируется, что корабль приблизится к Луне на расстояние около 200 километров и вернется на Землю. Вместе с Маэдзавой к Луне полетят от шести до восьми деятелей искусства — он оплатит их участие в миссии.

Юсаку Маэдзава — создатель крупнейшего в Японии онлайн-магазина Zozotown. В сентябре 2019-го он продал большую часть своей доли в компании Yahoo Japan и ушел с поста президента Zozo. Forbes оценивает его состояние в два миллиарда долларов.

Японский миллиардер также известен как коллекционер современного искусства. В 2017 году он заплатил 110,5 миллиона долларов за картину Жана-Мишеля Баския.

В 2019 году Маэдзава установил рекорд по количеству ретвитов, объявив розыгрыш 100 миллионов иен среди всех подписчиков, кто его ретвитнет — по миллиону (около девяти тысяч долларов) каждому из 100 победителей. За два дня твит собрал 5,5 миллиона ретвитов. В начале 2020 года он объявил новый розыгрыш, в котором намерен раздать 1 миллиард иен — по миллиону тысяче человек. Твит набрал 4,1 миллиона ретвитов, розыгрыш закончился 7 января.

Как объясняет сам Маэдзава, цель розыгрыша — провести социальный эксперимент: проверить, поможет ли 1 миллион иен стать счастливее тем, кто его получит. Миллиардер выразил сожаление, что в прошлом году не общался с победителями, и на этот раз собирается узнать о том, на что они решили потратить деньги и как это изменило их жизнь.

Надежда Ляпунова