Ольга и Игорь Топоровские Архив Игоря Топоровского

Суд в бельгийском городе Гент заключил под стражу частного бельгийского коллекционера русского происхождения Игоря Топоровского и его супругу Ольгу. Как сообщает телеканал VRT, они находятся под арестом с 16 декабря. Их подозревают в укрывательстве краденого, отмывании денег, мошенничестве и подлоге, пишет газета Het Nieuwsblad. Адвокат супружеской пары сообщил изданию, что 20 декабря срок заключения Топоровских был продлен.

Игоря и Ольгу Топоровских задержали спустя два года после того, как в октябре 2017 года в Музее изящных искусств (MSK) в Генте открылась выставка, где показали 24 ранее неизвестные работы представителей русского авангарда: Казимира Малевича, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой, Владимира Татлина и других. Произведения на выставку представил Фонд Дилегема, основанный Игорем Топоровским. Вскоре после открытия выставки европейские искусствоведы, кураторы, арт-дилеры и коллекционеры написали открытое письмо, в котором усомнились в подлинности этих работ.

Бельгийские власти начали расследование случившегося. В итоге работы с выставки направили на экспертизу, а директора музея MSK, известного куратора Катрин де Зегер отстранили от работы. Как сообщает Het Nieuwsblad, следователи посещали музей и изучали работы из коллекции Топоровского.

Игорь Топоровский неоднократно заявлял, что в Генте выставлялись подлинные произведения, которые упоминались в различных каталогах искусства. Топоровский говорил в интервью «Медузе», что, приобретая работы Малевича и Кандинского, он не обращался к специалистам по творчеству этих художников. «Когда я что-то приобретал, то всегда очень тщательно и основательно проверял источники, , к тому же у меня был свой собственный опыт. Я не хотел обращаться к специалисту, у которого могли быть какие-то свои обязательства. Меня интересовало чистое искусство», — говорил Топоровский.

Историк искусства, эксперт по русскому искусству XX века Андрей Сарабьянов ранее говорил «Медузе», что до истории в Генте Игорь Топоровский не был известен в кругу людей, занимающихся русским авангардом. «Человек, который собрал коллекцию работ художников первой величины, не может долго оставаться никому неизвестным. Это абсолютно исключено, — говорил Сарабьянов. — Как столько лет можно было скрывать такую коллекцию? О ней вообще никто, ничего и никогда не слышал».

Александр Бакланов