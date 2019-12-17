Футболист «Арсенала» Месут Озил обвинил власти КНР в преследовании уйгуров. В ответ в Китае заблокировали его соцсети и удалили его имя из поисковиков

Участник акции протеста против политики Китая с плакатом Месута Озила. Стамбул, 14 декабря 2019 года Kemal Aslan / Reuters / Scanpix / LETA

В Китае упоминания о футболисте «Арсенала» Месуте Озиле убрали из поисковиков, после того как он выступил против репрессий в отношении проживающих в стране мусульман-уйгуров, сообщает The Telegraph.

Немецкий полузащитник турецкого происхождения 13 декабря написал в твиттере пост с критикой властей Китая и мусульман всего мира, которые предпочитают не замечать того, что происходит с уйгурами. «Они сжигают Коран, закрывают мечети и школы, убивают религиозных деятелей. <…> Но мусульмане молчат, они не поднимают шум. <…> Разве они не знают, что позволять гонения — это и есть гонения?» — написал Озил по-турецки.

«Арсенал» почти сразу поспешил дистанцироваться от высказываний Озила. На странице в китайской социальной сети Weibo клуб написал, что слова игрока отражают исключительно его личное мнение. «„Арсенал“ никогда не участвует в политических вопросах», — отмечалось в сообщении. При этом обычно клуб вообще не комментирует высказывания игроков о политике — в частности, «Арсенал» никак не реагировал на заявления Озила о в Германии и на в адрес Бориса Джонсона со стороны защитника Эктора Бельерина.

Несмотря на заверения «Арсенала», в Китае 15 декабря была отменена прямая трансляция центрального матча 17-го тура английской премьер-лиги между лондонским клубом и «Манчестер Сити». Вместо нее показали другой матч в записи. Аккаунты самого Озила и его китайского фан-клуба 16 декабря были заблокированы в китайских поисковиках, а с Baidu пропало неофициальное фан-сообщество с 30 тысячами подписчиков. При этом МИД Китая предложил Озилу посетить Синьцзян-Уйгурский автономный район и убедиться, что там все в порядке и что информация о преследовании мусульман — фейк.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на мнение неназванного руководителя одного из клубов премьер-лиги, для урегулирования конфликта «Арсеналу» теперь, видимо, придется принести извинения на официальном сайте, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации. «Это культурная проблема, и китайцы чувствуют себя уязвленными», — сказал он.

Несколько месяцев назад в аналогичную ситуацию попал клуб НБА «Хьюстон Рокетс»: после твита генерального менеджера Дэрила Мори в поддержку протестующих в Гонконге от сотрудничества с клубом отказались Китайская ассоциация баскетбола и несколько крупных спонсоров, а компания Tencent объявила, что в новом сезоне матчи «Хьюстона» не будут транслировать в Китае, где НБА смотрит до полумиллиарда человек ежегодно. «Хьюстон» и сам Мори были вынуждены принести официальные извинения, руководство НБА выразило сожаление «из-за высказываний, которые задели друзей и фанатов в Китае».

Григорий Левченко